    Börsen Update Europa - 13.10. - FTSE Athex 20 stark +1,77 %

    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance

    Der DAX steht aktuell (13:59:48) bei 24.321,73 PKT und steigt um +0,58 %.
    Top-Werte: Fresenius Medical Care +2,59 %, Infineon Technologies +1,98 %, Deutsche Bank +1,96 %
    Flop-Werte: Deutsche Telekom -1,26 %, Brenntag -0,55 %, Commerzbank -0,33 %

    Der MDAX steht bei 30.376,11 PKT und gewinnt bisher +0,77 %.
    Top-Werte: Carl Zeiss Meditec +6,45 %, Kion Group +3,00 %, Aurubis +2,92 %
    Flop-Werte: AUTO1 Group -2,84 %, Delivery Hero -2,54 %, Stroeer -2,21 %

    Der TecDAX bewegt sich bei 3.671,48 PKT und steigt um +0,67 %.
    Top-Werte: SUESS MicroTec +15,69 %, Carl Zeiss Meditec +6,45 %, SILTRONIC AG +6,32 %
    Flop-Werte: PNE -2,11 %, Deutsche Telekom -1,26 %, freenet -0,66 %

    Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 5.561,82 PKT und steigt um +1,07 %.
    Top-Werte: ASML Holding +4,57 %, Infineon Technologies +1,98 %, Deutsche Bank +1,96 %
    Flop-Werte: Ferrari -1,72 %, Deutsche Telekom -1,26 %, Bayer -0,32 %

    Der ATX steht bei 4.728,62 PKT und gewinnt bisher +0,76 %.
    Top-Werte: PORR +6,31 %, voestalpine +4,81 %, Raiffeisen Bank International +3,66 %
    Flop-Werte: Verbund Akt.(A) -1,02 %, OMV -0,72 %, Andritz 0,00 %

    Der SMI steht bei 12.483,63 PKT und gewinnt bisher +0,24 %.
    Top-Werte: Logitech International +3,44 %, UBS Group +1,80 %, Alcon +1,78 %
    Flop-Werte: Swisscom -1,31 %, Roche Holding -0,50 %, Lonza Group -0,30 %

    Der CAC 40 bewegt sich bei 7.934,84 PKT und steigt um +0,68 %.
    Top-Werte: STMicroelectronics +4,53 %, ArcelorMittal +4,15 %, Stellantis +3,79 %
    Flop-Werte: Cie Generale des Etablissements Michelin -1,24 %, Renault -0,79 %, Edenred Bearer and /or registered shares -0,41 %

    Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 2.703,52 PKT und fällt um -0,27 %.
    Top-Werte: SSAB Registered (A) +2,15 %, Alfa Laval +1,80 %, Getinge (B) +1,44 %
    Flop-Werte: AstraZeneca -2,20 %, Svenska Handelsbanken Registered (A) -1,09 %, Telia Company -1,05 %

    Der FTSE Athex 20 steht aktuell (13:59:22) bei 5.180,00 PKT und steigt um +1,77 %.
    Top-Werte: GEK Terna Holding Real Estate Construction +1,65 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap +1,27 %, Eurobank Ergasias Services and Holdings +0,65 %
    Flop-Werte: HELLENiQ ENERGY Holdings -2,41 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) -1,97 %, Public Power -1,29 %



    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
