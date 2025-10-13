Börsen Update
Börsen Update Europa - 13.10. - FTSE Athex 20 stark +1,77 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der DAX steht aktuell (13:59:48) bei 24.321,73 PKT und steigt um +0,58 %.
Top-Werte: Fresenius Medical Care +2,59 %, Infineon Technologies +1,98 %, Deutsche Bank +1,96 %
Flop-Werte: Deutsche Telekom -1,26 %, Brenntag -0,55 %, Commerzbank -0,33 %
Der MDAX steht bei 30.376,11 PKT und gewinnt bisher +0,77 %.
Top-Werte: Carl Zeiss Meditec +6,45 %, Kion Group +3,00 %, Aurubis +2,92 %
Flop-Werte: AUTO1 Group -2,84 %, Delivery Hero -2,54 %, Stroeer -2,21 %
Der TecDAX bewegt sich bei 3.671,48 PKT und steigt um +0,67 %.
Top-Werte: SUESS MicroTec +15,69 %, Carl Zeiss Meditec +6,45 %, SILTRONIC AG +6,32 %
Flop-Werte: PNE -2,11 %, Deutsche Telekom -1,26 %, freenet -0,66 %
Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 5.561,82 PKT und steigt um +1,07 %.
Top-Werte: ASML Holding +4,57 %, Infineon Technologies +1,98 %, Deutsche Bank +1,96 %
Flop-Werte: Ferrari -1,72 %, Deutsche Telekom -1,26 %, Bayer -0,32 %
Der ATX steht bei 4.728,62 PKT und gewinnt bisher +0,76 %.
Top-Werte: PORR +6,31 %, voestalpine +4,81 %, Raiffeisen Bank International +3,66 %
Flop-Werte: Verbund Akt.(A) -1,02 %, OMV -0,72 %, Andritz 0,00 %
Der SMI steht bei 12.483,63 PKT und gewinnt bisher +0,24 %.
Top-Werte: Logitech International +3,44 %, UBS Group +1,80 %, Alcon +1,78 %
Flop-Werte: Swisscom -1,31 %, Roche Holding -0,50 %, Lonza Group -0,30 %
Der CAC 40 bewegt sich bei 7.934,84 PKT und steigt um +0,68 %.
Top-Werte: STMicroelectronics +4,53 %, ArcelorMittal +4,15 %, Stellantis +3,79 %
Flop-Werte: Cie Generale des Etablissements Michelin -1,24 %, Renault -0,79 %, Edenred Bearer and /or registered shares -0,41 %
Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 2.703,52 PKT und fällt um -0,27 %.
Top-Werte: SSAB Registered (A) +2,15 %, Alfa Laval +1,80 %, Getinge (B) +1,44 %
Flop-Werte: AstraZeneca -2,20 %, Svenska Handelsbanken Registered (A) -1,09 %, Telia Company -1,05 %
Der FTSE Athex 20 steht aktuell (13:59:22) bei 5.180,00 PKT und steigt um +1,77 %.
Top-Werte: GEK Terna Holding Real Estate Construction +1,65 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap +1,27 %, Eurobank Ergasias Services and Holdings +0,65 %
Flop-Werte: HELLENiQ ENERGY Holdings -2,41 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) -1,97 %, Public Power -1,29 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.