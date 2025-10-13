    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFastenal AktievorwärtsNachrichten zu Fastenal

    Fastenal - Aktie auf Talfahrt - 13.10.2025

    Am 13.10.2025 ist die Fastenal Aktie, bisher, um -5,08 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Fastenal Aktie.

    Foto: Wikideas1 - wikimedia

    Fastenal ist ein führender Anbieter von industriellen Versorgungsgütern, bekannt für Befestigungselemente und Lagerlösungen. Mit einem starken Vertriebsnetz in Nordamerika konkurriert es mit Grainger und MSC Industrial Direct. Fastenal punktet durch ein dichtes Filialnetz und maßgeschneiderte Dienstleistungen.

    Fastenal Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 13.10.2025

    Einen schwachen Börsentag erlebt die Fastenal Aktie. Sie fällt um -5,08 % auf 38,35. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Fastenal-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +7,35 % zu Buche.

    Allein seit letzter Woche ist die Fastenal Aktie damit um -0,67 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,38 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +14,94 % gewonnen.

    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,62 % geändert.

    Fastenal Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -0,67 %
    1 Monat -1,38 %
    3 Monate +7,35 %
    1 Jahr +13,67 %

    Informationen zur Fastenal Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Fastenal Aktien. Damit ist das Unternehmen 44,01 Mrd.EUR wert.

    Fastenal Company Reports 2025 Third Quarter Earnings


    Fastenal Company (Nasdaq:FAST) ('Fastenal,' 'we,' 'our,' or 'us'), a leader in the wholesale distribution of industrial and construction supplies, today announced its financial results for the quarter ended September 30, 2025. Except for share and …

    Fastenal Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Fastenal Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Fastenal Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Fastenal

    -2,22 %
    -2,44 %
    -0,83 %
    +5,93 %
    +13,19 %
    +69,98 %
    +98,02 %
    +374,43 %
    +673,72 %
    ISIN:US3119001044WKN:887891



