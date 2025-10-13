Stefan Amendt wird neuer Vorstand der Pronova BKK

Leverkusen (ots) - Mit Wirkung zum 1. Januar 2026 hat der Verwaltungsrat der

Pronova BKK Stefan Amendt zum neuen Alleinvorstand der Krankenkasse bestellt.

Der ausgewiesene Branchenexperte bringt über 23 Jahre Erfahrung in der

Gesetzlichen Krankenversicherung mit und steht für Kontinuität, Modernisierung

und neue Impulse.



"Mit Stefan Amendt gewinnen wir eine versierte Führungspersönlichkeit, die

unsere Krankenkasse auch in diesen herausfordernden Zeiten des

Gesundheitssystems mit strategischem Weitblick sowie einem klaren Fokus auf

Kundennähe, Digitalisierung und Versorgungsleistungen in die Zukunft führen

wird", so Dr. Axel Bode und Thomas de Win, Vorsitzende des Verwaltungsrats der

Pronova BKK.





Stefan Amendt verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in der

Gesetzlichen Krankenversicherung und war in verschiedenen Leitungspositionen

tätig - sowohl in strategischen als auch operativen Führungsfunktionen. "Ich

danke für das Vertrauen, das mir insbesondere vom Verwaltungsrat

entgegengebracht wird. Ich freue mich darauf, frische Impulse einzubringen und

gemeinsam die Zukunft der Pronova BKK zu gestalten. Mir ist wichtig, dass wir

Prozesse noch einfacher und digitaler machen und unsere Kasse noch konsequenter

auf die Bedürfnisse der Versicherten ausrichten. Verlässlicher Service,

persönliche Beratung und Qualität in der Versorgung bleiben dabei die

Grundpfeiler unserer Arbeit, die die Pronova BKK auszeichnen", so der zukünftige

Vorstand der Pronova BKK. Bereits seit dem 1. September ist Stefan Amendt bei

der Pronova BKK tätig und wird zum 1. Januar 2026 das Vorstandsamt übernehmen:

"In meinen ersten Wochen konnte ich schon gute Einblicke in das Unternehmen und

Prozesse gewinnen sowie viele Mitarbeitende kennenlernen. Für das herzliche

Willkommen möchte ich mich nochmal ausdrücklich bedanken."



Zum Ende des Jahres verabschiedet sich die Pronova BKK vom bisherigen Vorstand

Lutz Kaiser, der die Kasse über 22 Jahre hinweg maßgeblich geprägt hat. Unter

seiner Leitung entwickelte sich die Pronova BKK bundesweit zu einer

verlässlichen Gesundheitspartnerin für Versicherte, Arbeitgebende und

Leistungserbringende. "Ich gratuliere meinem Nachfolger Stefan Amendt herzlich

und wünsche ihm viel Erfolg für die Zukunft! Meine Arbeit als Vorstand mit einem

engagierten Team war für mich eine bereichernde Aufgabe. Ich blicke mit

Dankbarkeit und auch mit Stolz auf das gemeinsam Erreichte zurück und freue

mich, die Verantwortung an einen Branchenspezialisten zu übergeben", sagt Lutz

Kaiser.



"Der Verwaltungsrat und die gesamte Belegschaft danken Lutz Kaiser für 41

Berufsjahre, davon insgesamt 22 als Vorstand bei der Pronova BKK und ihren

Vorläuferkassen, sein langjähriges Engagement, seinen Innovationsgeist und die

vertrauensvolle Zusammenarbeit mit uns", ergänzen Dr. Axel Bode und Thomas de

Win zu Lutz Kaisers bevorstehendem Ausscheiden.



