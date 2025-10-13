    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare

    Stefan Amendt wird neuer Vorstand der Pronova BKK

    Leverkusen (ots) - Mit Wirkung zum 1. Januar 2026 hat der Verwaltungsrat der
    Pronova BKK Stefan Amendt zum neuen Alleinvorstand der Krankenkasse bestellt.
    Der ausgewiesene Branchenexperte bringt über 23 Jahre Erfahrung in der
    Gesetzlichen Krankenversicherung mit und steht für Kontinuität, Modernisierung
    und neue Impulse.

    "Mit Stefan Amendt gewinnen wir eine versierte Führungspersönlichkeit, die
    unsere Krankenkasse auch in diesen herausfordernden Zeiten des
    Gesundheitssystems mit strategischem Weitblick sowie einem klaren Fokus auf
    Kundennähe, Digitalisierung und Versorgungsleistungen in die Zukunft führen
    wird", so Dr. Axel Bode und Thomas de Win, Vorsitzende des Verwaltungsrats der
    Pronova BKK.

    Stefan Amendt verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in der
    Gesetzlichen Krankenversicherung und war in verschiedenen Leitungspositionen
    tätig - sowohl in strategischen als auch operativen Führungsfunktionen. "Ich
    danke für das Vertrauen, das mir insbesondere vom Verwaltungsrat
    entgegengebracht wird. Ich freue mich darauf, frische Impulse einzubringen und
    gemeinsam die Zukunft der Pronova BKK zu gestalten. Mir ist wichtig, dass wir
    Prozesse noch einfacher und digitaler machen und unsere Kasse noch konsequenter
    auf die Bedürfnisse der Versicherten ausrichten. Verlässlicher Service,
    persönliche Beratung und Qualität in der Versorgung bleiben dabei die
    Grundpfeiler unserer Arbeit, die die Pronova BKK auszeichnen", so der zukünftige
    Vorstand der Pronova BKK. Bereits seit dem 1. September ist Stefan Amendt bei
    der Pronova BKK tätig und wird zum 1. Januar 2026 das Vorstandsamt übernehmen:
    "In meinen ersten Wochen konnte ich schon gute Einblicke in das Unternehmen und
    Prozesse gewinnen sowie viele Mitarbeitende kennenlernen. Für das herzliche
    Willkommen möchte ich mich nochmal ausdrücklich bedanken."

    Zum Ende des Jahres verabschiedet sich die Pronova BKK vom bisherigen Vorstand
    Lutz Kaiser, der die Kasse über 22 Jahre hinweg maßgeblich geprägt hat. Unter
    seiner Leitung entwickelte sich die Pronova BKK bundesweit zu einer
    verlässlichen Gesundheitspartnerin für Versicherte, Arbeitgebende und
    Leistungserbringende. "Ich gratuliere meinem Nachfolger Stefan Amendt herzlich
    und wünsche ihm viel Erfolg für die Zukunft! Meine Arbeit als Vorstand mit einem
    engagierten Team war für mich eine bereichernde Aufgabe. Ich blicke mit
    Dankbarkeit und auch mit Stolz auf das gemeinsam Erreichte zurück und freue
    mich, die Verantwortung an einen Branchenspezialisten zu übergeben", sagt Lutz
    Kaiser.

    "Der Verwaltungsrat und die gesamte Belegschaft danken Lutz Kaiser für 41
    Berufsjahre, davon insgesamt 22 als Vorstand bei der Pronova BKK und ihren
    Vorläuferkassen, sein langjähriges Engagement, seinen Innovationsgeist und die
    vertrauensvolle Zusammenarbeit mit uns", ergänzen Dr. Axel Bode und Thomas de
    Win zu Lutz Kaisers bevorstehendem Ausscheiden.

    Pressekontakt:

    Talena Zatrieb
    Tel. 0214 32296-3461
    mailto:presse@pronovabkk.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/119123/6136508
    OTS: Pronova BKK




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Stefan Amendt wird neuer Vorstand der Pronova BKK Mit Wirkung zum 1. Januar 2026 hat der Verwaltungsrat der Pronova BKK Stefan Amendt zum neuen Alleinvorstand der Krankenkasse bestellt. Der ausgewiesene Branchenexperte bringt über 23 Jahre Erfahrung in der Gesetzlichen Krankenversicherung mit und …