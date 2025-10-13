Stefan Amendt wird neuer Vorstand der Pronova BKK
Leverkusen (ots) - Mit Wirkung zum 1. Januar 2026 hat der Verwaltungsrat der
Pronova BKK Stefan Amendt zum neuen Alleinvorstand der Krankenkasse bestellt.
Der ausgewiesene Branchenexperte bringt über 23 Jahre Erfahrung in der
Gesetzlichen Krankenversicherung mit und steht für Kontinuität, Modernisierung
und neue Impulse.
"Mit Stefan Amendt gewinnen wir eine versierte Führungspersönlichkeit, die
unsere Krankenkasse auch in diesen herausfordernden Zeiten des
Gesundheitssystems mit strategischem Weitblick sowie einem klaren Fokus auf
Kundennähe, Digitalisierung und Versorgungsleistungen in die Zukunft führen
wird", so Dr. Axel Bode und Thomas de Win, Vorsitzende des Verwaltungsrats der
Pronova BKK.
Stefan Amendt verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in der
Gesetzlichen Krankenversicherung und war in verschiedenen Leitungspositionen
tätig - sowohl in strategischen als auch operativen Führungsfunktionen. "Ich
danke für das Vertrauen, das mir insbesondere vom Verwaltungsrat
entgegengebracht wird. Ich freue mich darauf, frische Impulse einzubringen und
gemeinsam die Zukunft der Pronova BKK zu gestalten. Mir ist wichtig, dass wir
Prozesse noch einfacher und digitaler machen und unsere Kasse noch konsequenter
auf die Bedürfnisse der Versicherten ausrichten. Verlässlicher Service,
persönliche Beratung und Qualität in der Versorgung bleiben dabei die
Grundpfeiler unserer Arbeit, die die Pronova BKK auszeichnen", so der zukünftige
Vorstand der Pronova BKK. Bereits seit dem 1. September ist Stefan Amendt bei
der Pronova BKK tätig und wird zum 1. Januar 2026 das Vorstandsamt übernehmen:
"In meinen ersten Wochen konnte ich schon gute Einblicke in das Unternehmen und
Prozesse gewinnen sowie viele Mitarbeitende kennenlernen. Für das herzliche
Willkommen möchte ich mich nochmal ausdrücklich bedanken."
Zum Ende des Jahres verabschiedet sich die Pronova BKK vom bisherigen Vorstand
Lutz Kaiser, der die Kasse über 22 Jahre hinweg maßgeblich geprägt hat. Unter
seiner Leitung entwickelte sich die Pronova BKK bundesweit zu einer
verlässlichen Gesundheitspartnerin für Versicherte, Arbeitgebende und
Leistungserbringende. "Ich gratuliere meinem Nachfolger Stefan Amendt herzlich
und wünsche ihm viel Erfolg für die Zukunft! Meine Arbeit als Vorstand mit einem
engagierten Team war für mich eine bereichernde Aufgabe. Ich blicke mit
Dankbarkeit und auch mit Stolz auf das gemeinsam Erreichte zurück und freue
mich, die Verantwortung an einen Branchenspezialisten zu übergeben", sagt Lutz
Kaiser.
"Der Verwaltungsrat und die gesamte Belegschaft danken Lutz Kaiser für 41
Berufsjahre, davon insgesamt 22 als Vorstand bei der Pronova BKK und ihren
Vorläuferkassen, sein langjähriges Engagement, seinen Innovationsgeist und die
vertrauensvolle Zusammenarbeit mit uns", ergänzen Dr. Axel Bode und Thomas de
Win zu Lutz Kaisers bevorstehendem Ausscheiden.
