STEICO SE: Starke Ergebnisse 9M 2025 trotz Marktverlangsamung
STEICO SE zeigt in seiner aktuellen Zwischenmitteilung einen Umsatzrückgang, aber auch Effizienzgewinne und bleibt zuversichtlich für 2026.
- STEICO SE hat am 13. Oktober 2025 die Zwischenmitteilung für das dritte Quartal 2025 veröffentlicht.
- Der Umsatz im dritten Quartal beträgt 92,5 Mio. €, was einen Rückgang im Vergleich zum Vorjahr darstellt (Q3 2024: 100,3 Mio. €).
- Der kumulierte Konzernumsatz nach 9 Monaten liegt bei 291,6 Mio. € und ist um 0,8% höher als im Vorjahr (9M 2024: 289,4 Mio. €).
- Das EBIT für die ersten 9 Monate beträgt 29,1 Mio. €, was unter dem Vorjahreswert von 47,6 Mio. € liegt, jedoch positive Effekte aus Effizienzsteigerungsprogrammen zeigt.
- Die Umsatzprognose für das Gesamtjahr wurde auf einen Anstieg von 1% bis 3% angepasst, was einem Umsatz von 380 Mio. € bis 388 Mio. € entspricht.
- Das Management erwartet, dass STEICO im Jahr 2026 zu einem stärkeren Wachstum zurückkehren kann, trotz der aktuellen Marktentwicklungen.
Der Kurs von Steico lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 21,625EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
8 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 21,750EUR das entspricht einem Plus von +0,58 % seit der Veröffentlichung.
