    LTS erweitert CDMO-Kompetenzen durch Übernahme von Renaissance Lakewood

    Andernach (ots) - LTS LOHMANN Therapie-Systeme AG ("LTS"), ein weltweit
    führendes pharmazeutisches Technologieunternehmen bei der Entwicklung und
    Herstellung innovativer Darreichungsformen, gibt heute die Übernahme von
    Renaissance Lakewood, LLC ("Renaissance") bekannt, einem US-amerikanischen
    Auftragsentwicklungs- und -herstellungsunternehmen (CDMO), das sich auf
    Nasensprays und sterile Darreichungsformen spezialisiert hat.

    Mit der Übernahme werden die Werke von Renaissance Teil des weltweiten
    LTS-Produktionsnetzwerks und ergänzen die bestehenden Standorte in Andernach
    (Deutschland), West Caldwell (NJ, USA), St. Paul (MN, USA) und Netanya (Israel).

    Die Akquisition von Renaissance markiert einen bedeutenden Meilenstein in der
    Strategie von LTS, die eigenen Kompetenzen im CDMO-Bereich weiter auszubauen.
    Renaissance bringt umfassende Expertise, modernste Produktionsinfrastruktur und
    ein engagiertes Team von rund 500 Mitarbeitenden ein. Dieser Schritt ermöglicht
    es LTS, ein noch breiteres Spektrum an innovativen Darreichungsformen anzubieten
    und die Position innerhalb der CDMO-Community weiter zu stärken.

    Renaissance wurde 1979 gegründet und befindet sich derzeit im Besitz von Round
    Table Healthcare Partners. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Lakewood, New
    Jersey, und betreibt mehrere Produktionslinien für Einzeldosis-, Doppeldosis-
    und Mehrfachdosis-Nasensprays sowie für kleinvolumige Parenteralia
    (Fill-Finish-Vials). Die Labore unterstützen die Entwicklung von Formulierungen
    und die Charakterisierung von Sprays und machen Renaissance zu einem kompetenten
    Partner von der Entwicklung bis zur Markteinführung.

    Diese Übernahme steht im Einklang mit dem Commitment der LTS zu Innovation und
    Exzellenz im Bereich der alternativen Darreichungsformen für Arzneimittel. Durch
    die Integration der Kompetenzen von Renaissance ist LTS noch besser aufgestellt,
    um Pharma- und Biotech-Partner über ein breiteres Spektrum therapeutischer
    Anwendungen hinweg zu unterstützen.

    Bas van Buijtenen, CEO von LTS, kommentiert: "Wir freuen uns sehr, Renaissance
    Lakewood in der LTS-Familie willkommen zu heißen. Diese Übernahme ist ein
    bedeutender Schritt in unserer Strategie, unsere CDMO-Kompetenzen auszubauen und
    unsere Position als globaler Innovationsführer für moderne Darreichungsformen zu
    stärken. Die Expertise von Renaissance in Nasensprays und sterilen
    Darreichungsformen ergänzt unser bestehendes Portfolio perfekt und ermöglicht es
    uns, unseren Partnern und Patienten weltweit noch mehr Mehrwert zu bieten. Wir
    freuen uns auf die Zusammenarbeit, um Innovationen voranzutreiben und
    hochwertige Lösungen für ein breiteres Spektrum therapeutischer Anwendungen zu
