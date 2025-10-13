LTS erweitert CDMO-Kompetenzen durch Übernahme von Renaissance Lakewood

Andernach (ots) - LTS LOHMANN Therapie-Systeme AG ("LTS"), ein weltweit

führendes pharmazeutisches Technologieunternehmen bei der Entwicklung und

Herstellung innovativer Darreichungsformen, gibt heute die Übernahme von

Renaissance Lakewood, LLC ("Renaissance") bekannt, einem US-amerikanischen

Auftragsentwicklungs- und -herstellungsunternehmen (CDMO), das sich auf

Nasensprays und sterile Darreichungsformen spezialisiert hat.



Mit der Übernahme werden die Werke von Renaissance Teil des weltweiten

LTS-Produktionsnetzwerks und ergänzen die bestehenden Standorte in Andernach

(Deutschland), West Caldwell (NJ, USA), St. Paul (MN, USA) und Netanya (Israel).





Die Akquisition von Renaissance markiert einen bedeutenden Meilenstein in derStrategie von LTS, die eigenen Kompetenzen im CDMO-Bereich weiter auszubauen.Renaissance bringt umfassende Expertise, modernste Produktionsinfrastruktur undein engagiertes Team von rund 500 Mitarbeitenden ein. Dieser Schritt ermöglichtes LTS, ein noch breiteres Spektrum an innovativen Darreichungsformen anzubietenund die Position innerhalb der CDMO-Community weiter zu stärken.Renaissance wurde 1979 gegründet und befindet sich derzeit im Besitz von RoundTable Healthcare Partners. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Lakewood, NewJersey, und betreibt mehrere Produktionslinien für Einzeldosis-, Doppeldosis-und Mehrfachdosis-Nasensprays sowie für kleinvolumige Parenteralia(Fill-Finish-Vials). Die Labore unterstützen die Entwicklung von Formulierungenund die Charakterisierung von Sprays und machen Renaissance zu einem kompetentenPartner von der Entwicklung bis zur Markteinführung.Diese Übernahme steht im Einklang mit dem Commitment der LTS zu Innovation undExzellenz im Bereich der alternativen Darreichungsformen für Arzneimittel. Durchdie Integration der Kompetenzen von Renaissance ist LTS noch besser aufgestellt,um Pharma- und Biotech-Partner über ein breiteres Spektrum therapeutischerAnwendungen hinweg zu unterstützen.Bas van Buijtenen, CEO von LTS, kommentiert: "Wir freuen uns sehr, RenaissanceLakewood in der LTS-Familie willkommen zu heißen. Diese Übernahme ist einbedeutender Schritt in unserer Strategie, unsere CDMO-Kompetenzen auszubauen undunsere Position als globaler Innovationsführer für moderne Darreichungsformen zustärken. Die Expertise von Renaissance in Nasensprays und sterilenDarreichungsformen ergänzt unser bestehendes Portfolio perfekt und ermöglicht esuns, unseren Partnern und Patienten weltweit noch mehr Mehrwert zu bieten. Wirfreuen uns auf die Zusammenarbeit, um Innovationen voranzutreiben undhochwertige Lösungen für ein breiteres Spektrum therapeutischer Anwendungen zu