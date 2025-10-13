LTS erweitert CDMO-Kompetenzen durch Übernahme von Renaissance Lakewood
Andernach (ots) - LTS LOHMANN Therapie-Systeme AG ("LTS"), ein weltweit
führendes pharmazeutisches Technologieunternehmen bei der Entwicklung und
Herstellung innovativer Darreichungsformen, gibt heute die Übernahme von
Renaissance Lakewood, LLC ("Renaissance") bekannt, einem US-amerikanischen
Auftragsentwicklungs- und -herstellungsunternehmen (CDMO), das sich auf
Nasensprays und sterile Darreichungsformen spezialisiert hat.
Mit der Übernahme werden die Werke von Renaissance Teil des weltweiten
LTS-Produktionsnetzwerks und ergänzen die bestehenden Standorte in Andernach
(Deutschland), West Caldwell (NJ, USA), St. Paul (MN, USA) und Netanya (Israel).
Die Akquisition von Renaissance markiert einen bedeutenden Meilenstein in der
Strategie von LTS, die eigenen Kompetenzen im CDMO-Bereich weiter auszubauen.
Renaissance bringt umfassende Expertise, modernste Produktionsinfrastruktur und
ein engagiertes Team von rund 500 Mitarbeitenden ein. Dieser Schritt ermöglicht
es LTS, ein noch breiteres Spektrum an innovativen Darreichungsformen anzubieten
und die Position innerhalb der CDMO-Community weiter zu stärken.
Renaissance wurde 1979 gegründet und befindet sich derzeit im Besitz von Round
Table Healthcare Partners. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Lakewood, New
Jersey, und betreibt mehrere Produktionslinien für Einzeldosis-, Doppeldosis-
und Mehrfachdosis-Nasensprays sowie für kleinvolumige Parenteralia
(Fill-Finish-Vials). Die Labore unterstützen die Entwicklung von Formulierungen
und die Charakterisierung von Sprays und machen Renaissance zu einem kompetenten
Partner von der Entwicklung bis zur Markteinführung.
Diese Übernahme steht im Einklang mit dem Commitment der LTS zu Innovation und
Exzellenz im Bereich der alternativen Darreichungsformen für Arzneimittel. Durch
die Integration der Kompetenzen von Renaissance ist LTS noch besser aufgestellt,
um Pharma- und Biotech-Partner über ein breiteres Spektrum therapeutischer
Anwendungen hinweg zu unterstützen.
Bas van Buijtenen, CEO von LTS, kommentiert: "Wir freuen uns sehr, Renaissance
Lakewood in der LTS-Familie willkommen zu heißen. Diese Übernahme ist ein
bedeutender Schritt in unserer Strategie, unsere CDMO-Kompetenzen auszubauen und
unsere Position als globaler Innovationsführer für moderne Darreichungsformen zu
stärken. Die Expertise von Renaissance in Nasensprays und sterilen
Darreichungsformen ergänzt unser bestehendes Portfolio perfekt und ermöglicht es
uns, unseren Partnern und Patienten weltweit noch mehr Mehrwert zu bieten. Wir
freuen uns auf die Zusammenarbeit, um Innovationen voranzutreiben und
hochwertige Lösungen für ein breiteres Spektrum therapeutischer Anwendungen zu
