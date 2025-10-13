zvoove übernimmt Payroll-Spezialisten adata

Für zvoove stellt die Übernahme von adata einen wichtigen strategischen Schritt für den Bereich der Reinigungsbranche, zvoove Clean, dar: In Kombination mit fortytools, der etablierten Software für die Gebäudedienstleistung, entsteht durch die Integration von adata eine einzigartige, vollständig Cloud-basierte End-to-End-Lösung am deutschen Markt. Künftig steuern Kunden sämtliche Prozesse – von der Personaleinsatzplanung über die Zeiterfassung bis hin zur Lohnabrechnung – nahtlos über eine zentrale Plattform.

MÜNCHEN und VERDEN, Deutschland, 13. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- zvoove, führender Anbieter von Software- und KI-Lösungen für die Zeitarbeits-, Sicherheits- und Reinigungsbranche, hat die adata Software GmbH übernommen. Mit der Akquisition stärkt zvoove seine Marktposition in Deutschland und erweitert sein Produktportfolio im Clean-Segment um eine leistungsstarke Payroll-Lösung.

Oliver Muhr, CEO zvoove, zur Übernahme: „Diese Akquisition unterstreicht unser Ziel, Wachstum, Innovation und Kundennutzen im deutschen Markt konsequent voranzutreiben. Mit adata bringen wir modernste Payroll- und Finanzkompetenz zu zvoove und schaffen die erste vollständig integrierte Cloud-Plattform, die von der Einsatzplanung bis zur Lohnabrechnung alle Prozesse abbildet. Das ist ein echter Paradigmenwechsel für die Gebäudedienstleistungsbranche in Deutschland."

Stefan Kramer, CEO zvoove Clean, ergänzt: „Mit adata erweitern wir unser Produktportfolio strategisch. Kunden von fortytools können künftig Lohnabrechnungen direkt über die adata Software durchführen – oder sie bequem über deren Managed Payroll Service auslagern. So entsteht ein einzigartiges End-to-End-ERP-Ökosystem für Gebäudedienstleister. Perspektivisch werden wir über adata auch Finanzlösungen anbieten und unseren Kunden ermöglichen, ihre Buchhaltung vollständig auszulagern."

Olaf Wiese, Geschäftsführer von adata, fügt hinzu: „Für unsere Kunden ist die Integration in zvoove ein echter Gewinn. Als Teil einer großen, international agierenden Unternehmensgruppe profitieren wir künftig von zusätzlichen Ressourcen, Innovationskraft, KI-Kompetenz und umfangreichem Know-how. Diese Synergien fließen direkt in die Weiterentwicklung unserer Produkte ein, sodass unsere Kunden auch in Zukunft modernste, leistungsstarke und praxisnahe Lösungen erhalten."

adata betreut heute rund 450 Kunden – darunter mittelständische Unternehmen, Konzerne und öffentliche Einrichtungen. Mit einem Team von 75 Experten am Standort Verden bei Bremen bietet adata flexible, modulare Softwarelösungen, Beratung und Services rund um Payroll und Finanzprozesse.

Über zvoove

zvoove ist der weltweit marktführende Anbieter von Software und KI-Lösungen für die Personaldienstleistungs-, Reinigungs- und Sicherheitsdienstleistungs-Branchen. Im dynamischen Ökosystem von Zeitarbeits-, Reinigungs- und privaten Sicherheitsfirmen, Arbeitnehmern und Unternehmen, digitalisiert und optimiert zvoove Prozesse für mehr Effizienz und Wettbewerbsvorteile. Durch die End-to-End-Digitalisierung für Dienstleister, mehr Jobangebote und Karrierechancen für Arbeitnehmer und zuverlässige Arbeitskräfte für Unternehmen verbessert zvoove die Arbeitswelt.

Rund 8.500 Kunden vertrauen auf zvoove. Sie verwalten heute mehr als drei Mio. Arbeitnehmer, 24 Mrd. EUR jährliche Gehaltsabrechnungen und über drei Mio. Bewerbungen pro Jahr über die zvoove Plattformen. zvoove beschäftigt weltweit 950 Mitarbeiter an 25 Standorten in ganz Europa und Lateinamerika.



Über adata Software GmbH

adata entwickelt seit über 35 Jahren Softwarelösungen für das Personalwesen deutscher Unternehmen. Ziel ist es, den Arbeitsalltag durch intelligente und praxisnahe Anwendungen spürbar zu erleichtern. Als erfahrener Partner der Personalabteilungen gestaltet adata gemeinsam mit seinen Kunden eine moderne, effiziente Arbeitswelt.

Mit tiefem Fachwissen, Innovationsgeist und langjähriger Erfahrung verbindet adata Tradition mit Fortschritt. Dabei steht der Mensch im Mittelpunkt – denn Kunden sind für adata mehr als nur Nutzer: Sie sind Partner auf dem Weg zum Next Level HR.

Weitere Informationen unter: www.adata.de.

