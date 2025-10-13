Wirtschaftsaufschwung lässt auf sich warten / Der Dienstleistungssektor stützt die Stimmung unter Finanzvorständen in Deutschland (FOTO)
--------------------------------------------------------------
Economic Trend Briefing
https://ots.de/UwS5yh
--------------------------------------------------------------
München (ots) -
Economic Trend Briefing
https://ots.de/UwS5yh
--------------------------------------------------------------
München (ots) -
- Geschäftsaussichten deutscher Unternehmen stagnieren (Indexwert: 1 Prozent).
- Der Dienstleistungssektor erwartet Wachstum, das verarbeitende Gewerbe bleibt
in der Krise.
- Die Investitionspläne steigen im Vergleich zur Frühjahrsbefragung leicht,
getrieben vor allem von Unternehmen aus dem Dienstleistungssektor.
Beschäftigung und Investitionen im verarbeitenden Gewerbe sollen dagegen
weiter zurückgehen.
Die Trendwende in der deutschen Wirtschaft ist noch nicht in Sicht. Der Ausblick
der Finanzvorstände auf die Geschäftsaussichten im kommenden Jahr stagniert, wie
eine Deloitte-Befragung von 171 Finanzvorständen deutscher Unternehmen zwischen
dem 11. September und dem 2. Oktober zeigt. Branchenübergreifend liegt der
Indexwert, die Differenz zwischen positiven und negativen Einschätzungen, bei
knapp über null (1%).
Weiter verschlechtert hat sich die Stimmung im verarbeitenden Gewerbe (Indexwert
- 3%). Hier planen die CFOs außerdem mit einem weiteren Rückgang der
Beschäftigung. Der Indexwert beträgt - 48 Prozent, getrieben insbesondere durch
den Maschinenbau und die Automobilindustrie. Drei Viertel der Unternehmen in
diesen Sektoren wollen Beschäftigung abbauen. Positivere Signale kommen dagegen
aus dem Dienstleistungssektor: Der Indexwert zu den Geschäftsaussichten liegt
hier bei 6 Prozent. Vor allem Technologieunternehmen und die
Immobilienwirtschaft erwarten ein Wachstum ihrer Belegschaften in den kommenden
zwölf Monaten (Indexwerte von 33% und 36%).
Dienstleistungssektor treibt Investitionen
Ein leicht positiver Trend zeichnet sich bei den Investitionsplanungen ab: Der
Indexwert steigt auf 12 Prozent, zwei Prozentpunkte mehr als im Frühjahr.
Allerdings treibt insbesondere der Dienstleistungssektor diesen Aufschwung
(28%), während das verarbeitende (- 11%) und das exportorientierte Gewerbe (-
11%) Investitionen weiter zurückfahren wollen. Ein Drittel der Unternehmen aus
dem Maschinenbau will im kommenden Jahr weniger investieren.
"Neue Investitionen werden aktuell vor allem von Technologieunternehmen und
Banken getrieben, die vom Boom um künstliche Intelligenz und den florierenden
Aktienmärkten profitieren dürften", analysiert Dr. Alexander Börsch, Chefökonom
und Leiter Research bei Deloitte. "Das von der Politik besonders in den Blick
genommene verarbeitende Gewerbe bleibt dagegen nach wie vor zurück - ein Ende
des Beschäftigungsabbaus und der Zurückhaltung bei Investitionen ist für die
Finanzvorstände in der Industrie nicht in Sicht."
Der größte Risikofaktor ist nach Ansicht von 56 Prozent der Befragten eine
schwächere Inlandsnachfrage, gefolgt von anhaltenden geopolitischen Risiken
(52%). Für exportorientierte Unternehmen, vor allem im Maschinenbau, tritt das
Risiko einer schwachen Auslandsnachfrage hinzu (59%).
"Die positive Lage im Dienstleistungssektor stützt zumindest kurzfristig die
Aussichten der Wirtschaft in Deutschland", resümiert Börsch. "Eine nachhaltige
Erholung - vor allem der Industrie - erfordert allerdings Rückenwind durch
wachstumsorientierte Reformen."
Über Deloitte
Deloitte bietet führende Prüfungs- und Beratungsleistungen für nahezu 90% der
Fortune Global 500®-Unternehmen und Tausende von privaten Unternehmen an.
Rechtsberatung wird in Deutschland von Deloitte Legal erbracht. Unsere
Mitarbeitenden liefern messbare und langfristig wirkende Ergebnisse, die dazu
beitragen, das öffentliche Vertrauen in die Kapitalmärkte zu stärken, und unsere
Kunden bei Wandel und Wachstum unterstützen. Deloitte baut auf eine 180-jährige
Geschichte auf und ist in mehr als 150 Ländern tätig. Erfahren Sie mehr darüber,
wie die rund 460.000 Mitarbeitenden von Deloitte das Leitbild "making an impact
that matters" täglich leben: http://www.deloitte.com/de . Deloitte bezieht sich
auf Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL), ihr weltweites Netzwerk von
Mitgliedsunternehmen und ihre verbundenen Unternehmen (zusammen die
"Deloitte-Organisation"). DTTL (auch "Deloitte Global" genannt) und jedes ihrer
Mitgliedsunternehmen sowie ihre verbundenen Unternehmen sind rechtlich
selbstständige und unabhängige Unternehmen, die sich gegenüber Dritten nicht
gegenseitig verpflichten oder binden können. DTTL, jedes
DTTL-Mitgliedsunternehmen und verbundene Unternehmen haften nur für ihre eigenen
Handlungen und Unterlassungen und nicht für die der anderen. DTTL erbringt
selbst keine Leistungen gegenüber Kunden. Weitere Informationen finden Sie unter
http://www.deloitte.com/de/UeberUns .
Pressekontakt:
Eleni Schlossnikel
Media Manager | Corporate Communications
Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Phone: +49 89 290368528
mailto:eschlossnikel@deloitte.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/60247/6136544
OTS: Deloitte
- Der Dienstleistungssektor erwartet Wachstum, das verarbeitende Gewerbe bleibt
in der Krise.
- Die Investitionspläne steigen im Vergleich zur Frühjahrsbefragung leicht,
getrieben vor allem von Unternehmen aus dem Dienstleistungssektor.
Beschäftigung und Investitionen im verarbeitenden Gewerbe sollen dagegen
weiter zurückgehen.
Die Trendwende in der deutschen Wirtschaft ist noch nicht in Sicht. Der Ausblick
der Finanzvorstände auf die Geschäftsaussichten im kommenden Jahr stagniert, wie
eine Deloitte-Befragung von 171 Finanzvorständen deutscher Unternehmen zwischen
dem 11. September und dem 2. Oktober zeigt. Branchenübergreifend liegt der
Indexwert, die Differenz zwischen positiven und negativen Einschätzungen, bei
knapp über null (1%).
Weiter verschlechtert hat sich die Stimmung im verarbeitenden Gewerbe (Indexwert
- 3%). Hier planen die CFOs außerdem mit einem weiteren Rückgang der
Beschäftigung. Der Indexwert beträgt - 48 Prozent, getrieben insbesondere durch
den Maschinenbau und die Automobilindustrie. Drei Viertel der Unternehmen in
diesen Sektoren wollen Beschäftigung abbauen. Positivere Signale kommen dagegen
aus dem Dienstleistungssektor: Der Indexwert zu den Geschäftsaussichten liegt
hier bei 6 Prozent. Vor allem Technologieunternehmen und die
Immobilienwirtschaft erwarten ein Wachstum ihrer Belegschaften in den kommenden
zwölf Monaten (Indexwerte von 33% und 36%).
Dienstleistungssektor treibt Investitionen
Ein leicht positiver Trend zeichnet sich bei den Investitionsplanungen ab: Der
Indexwert steigt auf 12 Prozent, zwei Prozentpunkte mehr als im Frühjahr.
Allerdings treibt insbesondere der Dienstleistungssektor diesen Aufschwung
(28%), während das verarbeitende (- 11%) und das exportorientierte Gewerbe (-
11%) Investitionen weiter zurückfahren wollen. Ein Drittel der Unternehmen aus
dem Maschinenbau will im kommenden Jahr weniger investieren.
"Neue Investitionen werden aktuell vor allem von Technologieunternehmen und
Banken getrieben, die vom Boom um künstliche Intelligenz und den florierenden
Aktienmärkten profitieren dürften", analysiert Dr. Alexander Börsch, Chefökonom
und Leiter Research bei Deloitte. "Das von der Politik besonders in den Blick
genommene verarbeitende Gewerbe bleibt dagegen nach wie vor zurück - ein Ende
des Beschäftigungsabbaus und der Zurückhaltung bei Investitionen ist für die
Finanzvorstände in der Industrie nicht in Sicht."
Der größte Risikofaktor ist nach Ansicht von 56 Prozent der Befragten eine
schwächere Inlandsnachfrage, gefolgt von anhaltenden geopolitischen Risiken
(52%). Für exportorientierte Unternehmen, vor allem im Maschinenbau, tritt das
Risiko einer schwachen Auslandsnachfrage hinzu (59%).
"Die positive Lage im Dienstleistungssektor stützt zumindest kurzfristig die
Aussichten der Wirtschaft in Deutschland", resümiert Börsch. "Eine nachhaltige
Erholung - vor allem der Industrie - erfordert allerdings Rückenwind durch
wachstumsorientierte Reformen."
Über Deloitte
Deloitte bietet führende Prüfungs- und Beratungsleistungen für nahezu 90% der
Fortune Global 500®-Unternehmen und Tausende von privaten Unternehmen an.
Rechtsberatung wird in Deutschland von Deloitte Legal erbracht. Unsere
Mitarbeitenden liefern messbare und langfristig wirkende Ergebnisse, die dazu
beitragen, das öffentliche Vertrauen in die Kapitalmärkte zu stärken, und unsere
Kunden bei Wandel und Wachstum unterstützen. Deloitte baut auf eine 180-jährige
Geschichte auf und ist in mehr als 150 Ländern tätig. Erfahren Sie mehr darüber,
wie die rund 460.000 Mitarbeitenden von Deloitte das Leitbild "making an impact
that matters" täglich leben: http://www.deloitte.com/de . Deloitte bezieht sich
auf Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL), ihr weltweites Netzwerk von
Mitgliedsunternehmen und ihre verbundenen Unternehmen (zusammen die
"Deloitte-Organisation"). DTTL (auch "Deloitte Global" genannt) und jedes ihrer
Mitgliedsunternehmen sowie ihre verbundenen Unternehmen sind rechtlich
selbstständige und unabhängige Unternehmen, die sich gegenüber Dritten nicht
gegenseitig verpflichten oder binden können. DTTL, jedes
DTTL-Mitgliedsunternehmen und verbundene Unternehmen haften nur für ihre eigenen
Handlungen und Unterlassungen und nicht für die der anderen. DTTL erbringt
selbst keine Leistungen gegenüber Kunden. Weitere Informationen finden Sie unter
http://www.deloitte.com/de/UeberUns .
Pressekontakt:
Eleni Schlossnikel
Media Manager | Corporate Communications
Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Phone: +49 89 290368528
mailto:eschlossnikel@deloitte.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/60247/6136544
OTS: Deloitte
Autor folgen