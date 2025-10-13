    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Wirtschaftsaufschwung lässt auf sich warten / Der Dienstleistungssektor stützt die Stimmung unter Finanzvorständen in Deutschland (FOTO)

    Economic Trend Briefing
    - Geschäftsaussichten deutscher Unternehmen stagnieren (Indexwert: 1 Prozent).
    - Der Dienstleistungssektor erwartet Wachstum, das verarbeitende Gewerbe bleibt
    in der Krise.
    - Die Investitionspläne steigen im Vergleich zur Frühjahrsbefragung leicht,
    getrieben vor allem von Unternehmen aus dem Dienstleistungssektor.
    Beschäftigung und Investitionen im verarbeitenden Gewerbe sollen dagegen
    weiter zurückgehen.

    Die Trendwende in der deutschen Wirtschaft ist noch nicht in Sicht. Der Ausblick
    der Finanzvorstände auf die Geschäftsaussichten im kommenden Jahr stagniert, wie
    eine Deloitte-Befragung von 171 Finanzvorständen deutscher Unternehmen zwischen
    dem 11. September und dem 2. Oktober zeigt. Branchenübergreifend liegt der
    Indexwert, die Differenz zwischen positiven und negativen Einschätzungen, bei
    knapp über null (1%).

    Weiter verschlechtert hat sich die Stimmung im verarbeitenden Gewerbe (Indexwert
    - 3%). Hier planen die CFOs außerdem mit einem weiteren Rückgang der
    Beschäftigung. Der Indexwert beträgt - 48 Prozent, getrieben insbesondere durch
    den Maschinenbau und die Automobilindustrie. Drei Viertel der Unternehmen in
    diesen Sektoren wollen Beschäftigung abbauen. Positivere Signale kommen dagegen
    aus dem Dienstleistungssektor: Der Indexwert zu den Geschäftsaussichten liegt
    hier bei 6 Prozent. Vor allem Technologieunternehmen und die
    Immobilienwirtschaft erwarten ein Wachstum ihrer Belegschaften in den kommenden
    zwölf Monaten (Indexwerte von 33% und 36%).

    Dienstleistungssektor treibt Investitionen

    Ein leicht positiver Trend zeichnet sich bei den Investitionsplanungen ab: Der
    Indexwert steigt auf 12 Prozent, zwei Prozentpunkte mehr als im Frühjahr.
    Allerdings treibt insbesondere der Dienstleistungssektor diesen Aufschwung
    (28%), während das verarbeitende (- 11%) und das exportorientierte Gewerbe (-
    11%) Investitionen weiter zurückfahren wollen. Ein Drittel der Unternehmen aus
    dem Maschinenbau will im kommenden Jahr weniger investieren.

    "Neue Investitionen werden aktuell vor allem von Technologieunternehmen und
    Banken getrieben, die vom Boom um künstliche Intelligenz und den florierenden
    Aktienmärkten profitieren dürften", analysiert Dr. Alexander Börsch, Chefökonom
    und Leiter Research bei Deloitte. "Das von der Politik besonders in den Blick
    genommene verarbeitende Gewerbe bleibt dagegen nach wie vor zurück - ein Ende
    des Beschäftigungsabbaus und der Zurückhaltung bei Investitionen ist für die
    Finanzvorstände in der Industrie nicht in Sicht."

    Der größte Risikofaktor ist nach Ansicht von 56 Prozent der Befragten eine
    schwächere Inlandsnachfrage, gefolgt von anhaltenden geopolitischen Risiken
    (52%). Für exportorientierte Unternehmen, vor allem im Maschinenbau, tritt das
    Risiko einer schwachen Auslandsnachfrage hinzu (59%).

    "Die positive Lage im Dienstleistungssektor stützt zumindest kurzfristig die
    Aussichten der Wirtschaft in Deutschland", resümiert Börsch. "Eine nachhaltige
    Erholung - vor allem der Industrie - erfordert allerdings Rückenwind durch
    wachstumsorientierte Reformen."

