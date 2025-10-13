    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsS&P 500 IndexvorwärtsNachrichten zu S&P 500

    Rezession

    1533 Aufrufe 1533 0 Kommentare 0 Kommentare

    Kalifornien & New York: Das Herz der US-Wirtschaft droht aus dem Takt zu kommen!

    New York und Kalifornien kämpfen wirtschaftlich – und wenn sich die Lage in diesen Staaten weiter verschlechtert, könnten sie die gesamte US-Wirtschaft mit in die Tiefe ziehen.

    Für Sie zusammengefasst
    Rezession - Kalifornien & New York: Das Herz der US-Wirtschaft droht aus dem Takt zu kommen!
    Foto: wallstreetOnline/KI

    Diese beiden Staaten schneiden nicht so schlecht ab wie die 22, die sich laut einer aktuellen Studie von Mark Zandi, Chefökonom bei Moody’s Analytics, derzeit in einer Rezession befinden.

    Die Schlussfolgerung von Zandis Forschung ist, dass die US-Wirtschaft untergehen würde, wenn eine dieser beiden großen Ökonomien der USA ins Straucheln gerieten.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu NASDAQ 100!
    Short
    26.721,20€
    Basispreis
    17,47
    Ask
    × 14,03
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    22.660,82€
    Basispreis
    17,96
    Ask
    × 13,99
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Wenn Kalifornien ein Land wäre, würde seine Wirtschaft als die viertgrößte der Welt eingestuft, mit einem nominalen Bruttoinlandsprodukt von 4,1 Billionen US-Dollar. New Yorks Wirtschaft würde auf Platz 11 liegen.

    Aber Ökonomen, die sich auf diese beiden Staaten spezialisiert haben, sind besorgt. "Die Aussichten für die nationale Wirtschaft sind im Moment sehr unsicher", sagt Scott Anderson, Chefökonom für die USA bei BMO Capital Markets gegenüber MarketWatch.

    Möchten Sie externe Inhalte erlauben?
    An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren.
    Externe Inhalte erlauben
     
    Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung
     Inhalt direkt aufrufen: Episode

    "Ich denke, wir befinden uns hier auf unsicherem Boden", fügt Anderson hinzu. "Die Richtung, in die Kalifornien und New York gehen, könnte auch die Richtung sein, in die das Land insgesamt geht."

    Von den beiden Staaten scheinen jedoch Kaliforniens wirtschaftliche Probleme dringlicher zu sein.

    Traditionell reagierte Kaliforniens Wirtschaft stärker auf Konjunkturschwankungen: In Rezessionen traf es den Staat härter als den Rest der USA, doch in Wachstumsphasen legte er überdurchschnittlich stark zu. Doch das hat sich in diesem Jahr umgekehrt, und Kaliforniens Wirtschaft wächst langsamer als die US-Wirtschaft insgesamt.

    Der Staat hat in diesem Jahr netto 21.000 Arbeitsplätze verloren, und die Arbeitslosenquote liegt bei 5,5 Prozent.

    New York läuft stabil – aber Experten sorgen sich um die Zukunft

    Im Gegensatz zu Kalifornien läuft es in New York derzeit gut, aber Ökonomen sind über die Zukunft besorgt.

    Das Beschäftigungswachstum in New York hat in diesem Jahr zugenommen, und die Arbeitslosenquote lag im August bei 4 Prozent.

    New Yorks Wirtschaft konzentriet sich auf Finanzwesen und Immobilien, was den Staat gefährdet, wenn eine dieser Branchen leidet. Der Aufschwung in diesem Sommer dürfte auf die starke Performance der Finanzmärkte zurückzuführen sein, aber das zeigt, dass New York anfällig für einen Marktrückgang ist.

    Zudem hat New York hat in den letzten zehn Jahren zwei Millionen Menschen durch Abwanderung verloren.

    Obwohl Kalifornien und New York zu den größten und bekanntesten Volkswirtschaften der USA gehören, könnten andere Staaten bessere Hinweise auf die Richtung der gesamten US-Wirtschaft liefern.

    Als neuer Motor für die Wirtschaft der USA zeichnen sich derzeit Texas, Florida und Tennessee am Horizont ab.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 6990,98Pkt, was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
    Diese 4 Aktien stehen vor dem Rebound!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Rezession Kalifornien & New York: Das Herz der US-Wirtschaft droht aus dem Takt zu kommen! New York und Kalifornien kämpfen wirtschaftlich – und wenn sich die Lage in diesen Staaten weiter verschlechtert, könnten sie die gesamte US-Wirtschaft mit in die Tiefe ziehen.