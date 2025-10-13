Rezession
Kalifornien & New York: Das Herz der US-Wirtschaft droht aus dem Takt zu kommen!
New York und Kalifornien kämpfen wirtschaftlich – und wenn sich die Lage in diesen Staaten weiter verschlechtert, könnten sie die gesamte US-Wirtschaft mit in die Tiefe ziehen.
- New York und Kalifornien gefährden US-Wirtschaft.
- Kalifornien wächst langsamer, 21.000 Jobs verloren.
- New York stabil, aber Abwanderung und Marktrisiken.
Diese beiden Staaten schneiden nicht so schlecht ab wie die 22, die sich laut einer aktuellen Studie von Mark Zandi, Chefökonom bei Moody’s Analytics, derzeit in einer Rezession befinden.
Die Schlussfolgerung von Zandis Forschung ist, dass die US-Wirtschaft untergehen würde, wenn eine dieser beiden großen Ökonomien der USA ins Straucheln gerieten.
Wenn Kalifornien ein Land wäre, würde seine Wirtschaft als die viertgrößte der Welt eingestuft, mit einem nominalen Bruttoinlandsprodukt von 4,1 Billionen US-Dollar. New Yorks Wirtschaft würde auf Platz 11 liegen.
Aber Ökonomen, die sich auf diese beiden Staaten spezialisiert haben, sind besorgt. "Die Aussichten für die nationale Wirtschaft sind im Moment sehr unsicher", sagt Scott Anderson, Chefökonom für die USA bei BMO Capital Markets gegenüber MarketWatch.
"Ich denke, wir befinden uns hier auf unsicherem Boden", fügt Anderson hinzu. "Die Richtung, in die Kalifornien und New York gehen, könnte auch die Richtung sein, in die das Land insgesamt geht."
Von den beiden Staaten scheinen jedoch Kaliforniens wirtschaftliche Probleme dringlicher zu sein.
Traditionell reagierte Kaliforniens Wirtschaft stärker auf Konjunkturschwankungen: In Rezessionen traf es den Staat härter als den Rest der USA, doch in Wachstumsphasen legte er überdurchschnittlich stark zu. Doch das hat sich in diesem Jahr umgekehrt, und Kaliforniens Wirtschaft wächst langsamer als die US-Wirtschaft insgesamt.
Der Staat hat in diesem Jahr netto 21.000 Arbeitsplätze verloren, und die Arbeitslosenquote liegt bei 5,5 Prozent.
New York läuft stabil – aber Experten sorgen sich um die Zukunft
Im Gegensatz zu Kalifornien läuft es in New York derzeit gut, aber Ökonomen sind über die Zukunft besorgt.
Das Beschäftigungswachstum in New York hat in diesem Jahr zugenommen, und die Arbeitslosenquote lag im August bei 4 Prozent.
New Yorks Wirtschaft konzentriet sich auf Finanzwesen und Immobilien, was den Staat gefährdet, wenn eine dieser Branchen leidet. Der Aufschwung in diesem Sommer dürfte auf die starke Performance der Finanzmärkte zurückzuführen sein, aber das zeigt, dass New York anfällig für einen Marktrückgang ist.
Zudem hat New York hat in den letzten zehn Jahren zwei Millionen Menschen durch Abwanderung verloren.
Obwohl Kalifornien und New York zu den größten und bekanntesten Volkswirtschaften der USA gehören, könnten andere Staaten bessere Hinweise auf die Richtung der gesamten US-Wirtschaft liefern.
Als neuer Motor für die Wirtschaft der USA zeichnen sich derzeit Texas, Florida und Tennessee am Horizont ab.
Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion