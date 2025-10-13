USA Rare Earth Registered (A) Aktie klettert nach oben - +16,01 % - 13.10.2025

Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der USA Rare Earth Registered (A) Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +243,77 %.

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die USA Rare Earth Registered (A) Aktie. Mit einer Performance von +16,01 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die USA Rare Earth Registered (A) Aktie damit um +40,40 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +168,04 %.

USA Rare Earth Registered (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +40,40 % 1 Monat +168,04 % 3 Monate +243,77 %

Informationen zur USA Rare Earth Registered (A) Aktie

Es gibt 114 Mio. USA Rare Earth Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,74 Mrd. wert.

Neue Spannungen zwischen den USA und China befeuern den Run auf Seltene Erden. Nach Trumps Zoll-Drohung schießen Arafura und Australian Strategic Materials in die Höhe – der Westen sucht fieberhaft Alternativen zu China.

USA Rare Earth Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die USA Rare Earth Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur USA Rare Earth Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.