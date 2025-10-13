    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBeyond Meat AktievorwärtsNachrichten zu Beyond Meat

    Beyond Meat Aktie bricht zweistellig ein - 13.10.2025

    Am heutigen Handelstag muss die Beyond Meat Aktie bisher Verluste von -56,77 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Beyond Meat Aktie.

    Foto: adobe.stock.com

    Beyond Meat ist ein Pionier im Bereich pflanzlicher Fleischalternativen, bekannt für Produkte wie den Beyond Burger. Das Unternehmen zielt darauf ab, den Fleischkonsum zu reduzieren und bietet innovative, geschmacklich überzeugende Alternativen. Es konkurriert mit Unternehmen wie Impossible Foods und Quorn und hebt sich durch seine fortschrittliche Technologie zur Nachahmung von Fleischtextur und -geschmack ab.

    Beyond Meat Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 13.10.2025

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Beyond Meat Aktie. Mit einer Performance von -56,77 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

    Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Beyond Meat, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -39,19 % Verlust nach sich zog.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -17,57 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -20,27 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Beyond Meat eine negative Entwicklung von -51,15 % erlebt.

    Beyond Meat Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -17,57 %
    1 Monat -20,27 %
    3 Monate -39,19 %
    1 Jahr -69,86 %

    Informationen zur Beyond Meat Aktie

    Es gibt 77 Mio. Beyond Meat Aktien. Damit ist das Unternehmen 55,06 Mio. wert.

    Beyond Meat Announces Early Tender Results and Early Settlement for Exchange Offer and Consent Solicitation with Respect to Existing Convertible Notes


    EL SEGUNDO, Calif., Oct. 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) - Beyond Meat, Inc. (NASDAQ: BYND) (the “Company” or “Beyond Meat”), a leader in plant-based meat, today announced the early tender results of its previously announced exchange offer (the …

    Beyond Meat Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Beyond Meat Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Beyond Meat Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Beyond Meat

    -55,93 %
    -17,57 %
    -20,27 %
    -39,19 %
    -69,86 %
    -87,76 %
    -98,90 %
    -98,70 %
    ISIN:US08862E1091WKN:A2N7XQ



