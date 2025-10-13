    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBloom Energy (A) AktievorwärtsNachrichten zu Bloom Energy (A)

    Bloom Energy (A) Aktie schießt durch die Decke - 13.10.2025

    Am 13.10.2025 ist die Bloom Energy (A) Aktie, bisher, um +27,45 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Bloom Energy (A) Aktie.

    Foto: Philipp - stock.adobe.com

    Bloom Energy ist ein Pionier in der Brennstoffzellentechnologie und bietet innovative Lösungen für saubere Energie. Mit der Bloom Box hat das Unternehmen eine markante Position im Energiemarkt eingenommen, wobei es sich durch seine Effizienz und Vielseitigkeit von der Konkurrenz abhebt.

    Bloom Energy (A) Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 13.10.2025

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die Bloom Energy (A) Aktie. Mit einer Performance von +27,45 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

    Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Bloom Energy (A) investiert war, konnte einen Gewinn von +250,05 % verbuchen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Bloom Energy (A) Aktie damit um -1,27 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +30,57 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Bloom Energy (A) um +247,22 % gewonnen.

    Bloom Energy (A) Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,27 %
    1 Monat +30,57 %
    3 Monate +250,05 %
    1 Jahr +663,21 %

    Informationen zur Bloom Energy (A) Aktie

    Es gibt 234 Mio. Bloom Energy (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 22,23 Mrd. wert.

    Brookfield and Bloom Energy Announce $5 Billion Strategic AI Infrastructure Partnership


    Bloom Energy (NYSE: BE), a global leader in power solutions, and Brookfield today announced a $5 billion strategic partnership to implement a reimagined future for AI infrastructure. This partnership marks the first phase of a joint vision to build …

    Bloom Energy (A) Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Bloom Energy (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Bloom Energy (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Bloom Energy (A)

    +24,67 %
    -1,27 %
    +30,57 %
    +250,05 %
    +663,21 %
    +342,65 %
    +313,29 %
    +351,35 %
    ISIN:US0937121079WKN:A2JQTG



