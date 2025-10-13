    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsWacker Neuson AktievorwärtsNachrichten zu Wacker Neuson

    Wacker Neuson - Aktie stürzt rapide ab - 13.10.2025

    Am 13.10.2025 ist die Wacker Neuson Aktie, bisher, um -4,80 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Wacker Neuson Aktie.

    Foto: Wolfilser - stock.adobe.com

    Wacker Neuson ist ein führender Hersteller von Baugeräten und Kompaktmaschinen, bekannt für innovative Technologien und ein breites Produktportfolio. Hauptkonkurrenten sind Caterpillar, Volvo und JCB. Das Unternehmen hat eine starke Marktstellung in Europa und Nordamerika.

    Wacker Neuson Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 13.10.2025

    Die Wacker Neuson Aktie notiert aktuell bei 19,850 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -4,80 % nachgegeben, was einem Verlust von -1,000  entspricht. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

    Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Wacker Neuson Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -16,06 % hinzunehmen.

    Allein seit letzter Woche ist die Wacker Neuson Aktie damit um -4,78 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -12,46 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Wacker Neuson einen Anstieg von +42,27 %.

    Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,80 % geändert.

    Wacker Neuson Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -4,78 %
    1 Monat -12,46 %
    3 Monate -16,06 %
    1 Jahr +44,54 %

    Informationen zur Wacker Neuson Aktie

    Es gibt 70 Mio. Wacker Neuson Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,40 Mrd.EUR wert.

    Dax erholt sich - Anleger setzen auf Entspannung im Zollstreit


    US-Präsident Donald Trump hat im Zollstreit mit China versöhnliche Töne angeschlagen. Und der Dax erholte sich am Montag prompt. Der deutsche Leitindex machte aber nur einen Teil seiner deutlichen Verluste vom Freitag wett. Nach einer erneuten …

    Wacker Neuson fallen nach Warburg-Abstufung auf Tief seit April


    Eine Abstufung durch das Analysehaus Warburg Research hat am Montag die Aktie von Wacker Neuson belastet. Das Papier setzte seine jüngste Talfahrt fort. Analyst Stefan Augustin verwies auf ein noch träges US-Geschäft des Baumaschinenherstellers und …

    Warburg Research senkt Wacker Neuson auf 'Hold'


    Das Analysehaus Warburg Research hat Wacker Neuson von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 27 auf 23 Euro gesenkt. Die Erholung in Deutschland sei in der Spur, während diese in den USA hinterherhinke, schrieb Stefan Augustin in einer am …

    Wacker Neuson Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Wacker Neuson Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Wacker Neuson Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Wacker Neuson

    -4,56 %
    -3,70 %
    -12,39 %
    -14,90 %
    +43,40 %
    +53,99 %
    +14,69 %
    +46,42 %
    -17,08 %
    ISIN:DE000WACK012WKN:WACK01



