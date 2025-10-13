Börsenhandel mit Meyer Burger-Aktien endet im Januar
- Schweizer Börse nimmt Meyer Burger Aktien aus Handel
- Letzter Handelstag: 13. Januar, Handel wird wieder aufgenommen
- 600 Mitarbeiter freigestellt, keine Rettung in Sicht
THUN/BITTERFELD-WOLFEN/HOHENSTEIN-ERNSTTHAL (dpa-AFX) - Die Schweizer Börse nimmt die Aktien des insolventen Solarherstellers Meyer Burger aus dem Handel. Wie das Unternehmen mit Sitz im schweizerischen Thun mitteilte, hat das die Regulierungsstelle der Schweizer Börse SIX entschieden.
Geschäftsbericht nicht fristgemäß veröffentlicht
Demnach wird der 13. Januar kommenden Jahres der letzte Handelstag für die Wertpapiere sein. Bis dahin wird der Handel mit der Aktie wieder aufgenommen. Er war zwischenzeitlich ausgesetzt worden, nachdem das Unternehmen seinen Geschäftsbericht nicht fristgemäß veröffentlicht hatte.
Mitte September hatte das Unternehmen mitgeteilt, keine Chance mehr auf eine Rettung der gesamten Gruppe zu sehen. 600 Beschäftigte in der Solarzellenproduktion in Bitterfeld-Wolfen und am Entwicklungsstandort Hohenstein-Ernstthal wurden freigestellt.
Schon im vergangenen Jahr hatte Meyer Burger die Modulproduktion im sächsischen Freiberg geschlossen und seinen Fokus auf die USA verlagert. Auch dort wurden den Angaben zufolge im Mai die etwa 300 Mitarbeiter entlassen. Auf eine Dividende hoffen Anleger zudem vergeblich, "weil sämtliche verbliebenen Aktiven für die teilweise Tilgung der ausstehenden Verbindlichkeiten zu verwenden sind", teilt das Unternehmen weiter mit./mse/DP/he
Die Meyer Burger Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -80,49 % und einem Kurs von 0,152 auf BX Swiss (13. Oktober 2025, 14:13 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Meyer Burger Technology Aktie um -28,17 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -36,59 %.
Die Marktkapitalisierung von Meyer Burger Technology bezifferte sich zuletzt auf 5,82 Mio..
Der Turnaround ist wohl gescheitert, und ein Käufer wurde nicht gefunden: Der einstige Solarüberflieger Meyer Burger steht vor dem Aus.
In Kürze:
- Der Solarhersteller Meyer Burger hat die Produktion in den USA eingestellt.
- In Deutschland läuft die Produktion dank Insolvenzgeld vorübergehend noch weiter.
- Der Handel mit der Aktie an der Schweizer Börse wurde am Montag ausgesetzt.
- Die langjährige Geschichte des Konzerns steht damit wohl vor dem Ende.
Im Winter 2023 hat eine Aktie von Meyer Burger über 180 Fr. gekostet. Anfang Juni 2025 notierte sie noch bei 0.75 Fr. Dann folgte der wohl letzte Schlag: Die Schweizer Börse SIX setzte den Handel mit dem Papier aus. Das Unternehmen hatte es nicht einmal mehr geschafft, die bereits verschobene Jahresrechnung zu publizieren.
Der Niedergang der einst stolzen Gesellschaft zeichnete sich zwar schon lange ab. Das Ende kam trotzdem überraschend schnell. Noch im Sommer 2022 liess sich der deutsche Vizekanzler und Wirtschaftsminister Robert Habeck durch eine 2021 eingeweihte Fabrik von Meyer Burger in Ostdeutschland führen.
CEO Gunter Erfurt sprach mehrfach von einer «Energiewende Made in Europe». Er wurde auf Branchenpodien als Verfechter einer neuen Industriepolitik gefeiert. Und er sprach gar in der Polit-Talkshow von Markus Lanz. Sein Konzern galt als europäische Antwort auf die chinesische Übermacht in der Solarenergie.
2025 ist die Realität eine andere: Entlassungen in Deutschland und den USA, Insolvenzanträge, der Rückzug auf ein kleines Entwicklungszentrum in Thun. Das Unternehmen, gegründet 1953 in Hünibach am Thunersee durch Hans Meyer und Willy Burger, ist faktisch Geschichte.
Aufstieg zum Solarpionier
Doch von Anfang an: Was als kleine Maschinenbaugesellschaft im Kanton Bern begann, entwickelte sich in den Nullerjahren zu einem der vielversprechendsten Schweizer Industrieprojekte. Ursprünglich spezialisierte sich das Unternehmen auf Maschinen zur Bearbeitung von Uhrensteinen, später auf Drahtsägen für Siliziumwafer. Diese Sägen wurden dann zur Schlüsseltechnologie der damals noch jungen Solarindustrie.
Ab 1999 belieferte Meyer Burger die internationale Photovoltaikbranche mit präzisen Hochleistungssägen. Seit 2002 leitete Peter Pauli die Geschicke des Unternehmens. Und führte es 2006 an die Börse. Das IPO markierte definitiv den Übergang vom Familienunternehmen zum globalen Industrieplayer.
Die Gesellschaft wuchs schnell, auch durch Übernahmen: 2009 fusionierte sie mit 3S. 2011 folgte die Akquisition des deutschen Maschinenbauers Roth & Rau. Die Zukäufe machten Meyer Burger zum Komplettanbieter für Solartechnologie.
Maschinen für die gesamte Fertigungskette kamen nun aus einer Hand. Der Konzern beschäftigte zu Spitzenzeiten 2500 Mitarbeiter in Europa, Asien und Nordamerika. 2011 lag der Börsenwert bei rund 2,1 Mrd. Fr. Aus heutiger Sicht kaum vorstellbar: Zuletzt betrug er noch 24 Mio.
Absturz ab 2012
Doch ab 2012 zog ein Sturm auf. Der rasante Aufstieg der chinesischen Solarindustrie veränderte die Marktmechanismen. Die Chinesen produzierten zu günstigeren Preisen. Sie übernahmen ganze Wertschöpfungsketten, und das oft mit staatlicher Unterstützung.
Die europäischen Konkurrenten hingegen gerieten ins Hintertreffen. In Deutschland kürzte die Regierung ab 2012 die Förderbeiträge für Solartechnologie massiv. Innerhalb weniger Jahre brach die Beschäftigung in der Branche ein. Auch Meyer Burger spürte dies mit voller Wucht.
Der Konzern reagierte mit Umstrukturierungen und dem Abbau von Stellen. 2018 schloss er die Produktion in Thun im Berner Oberland. Er verkaufte Beteiligungen und verlagerte das Geschäft ins Ausland.
Immer wieder wurde die Strategie angepasst, allerdings ohne nachhaltigen Erfolg. 2019 notierte die Aktie erstmals unter 1 Fr. Trotzdem gab man bei Meyer Burger nicht auf. 2020 folgte ein neuer Anlauf: mit einer neuen Ausrichtung, dem neuen CEO Gunter Erfurt und neuen Fabriken.
Die letzte Wette
Meyer Burger wollte nun nicht länger Ausrüster sein, sondern selbst zum Hersteller aufsteigen. Mit der Produktion eigener Solarzellen und -module in Sachsen-Anhalt, Sachsen und später in Arizona sollte sie endlich wieder auf Wachstumskurs gebracht werden.
Der Konzern übernahm Produktionsstandorte ehemaliger Solarhersteller und investierte massiv, unter anderem mit Geld aus mehreren Kapitalerhöhungen. 1 Mrd. Fr. an Investorengeldern floss so in die Transformation des Unternehmens.
Doch der Plan basierte auf zwei Voraussetzungen: politischen Schutzmassnahmen gegen Dumpingimporte und ausreichend Kapital, um die Fertigung auf industriellem Niveau hochzufahren. Beides blieb letztlich aus. In Deutschland liess sich der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck zwar wie erwähnt gerne in den Hallen von Meyer Burger fotografieren. Doch konkrete finanzielle Unterstützung erhielt die kriselnde Solarindustrie nicht.
Und auch der letzte verzweifelte Versuch, die Verlagerung der Produktion in die USA, zerschlug sich im November 2024. Da kündigte der US-Grosskunde Desri den Liefervertrag kurzfristig. Ein herber Rückschlag.
Und unter dem neuen US-Präsidenten Donald Trump hat die Solarindustrie nun keine Priorität mehr. Im Frühling 2025 stoppten die USA sämtliche Förderzusagen.
Die Mittel reichten nicht mehr aus, um das Werk in Goodyear fertigzustellen. Am 29. Mai wurde die US-Produktion eingestellt, die verbliebenen 282 Mitarbeiter werden entlassen.
Und kaum ist der Standort in den USA Geschichte, haben auch die beiden deutschen Tochtergesellschaften Insolvenz angemeldet. Betroffen sind über 600 Mitarbeiter in Hohenstein-Ernstthal und Bitterfeld-Wolfen. Zwar betonen die vorläufigen Insolvenzverwalter, dass die Produktion einstweilen weiterlaufen solle, finanziert über das Insolvenzgeld. Auch die Suche nach Investoren sei noch nicht beendet. Doch die Realität ist klar: Es geht wohl nur noch um Resteverwertung.
In Thun verbleiben vorerst noch sechzig Angestellte. Forschung und Entwicklung, der letzte Rest eines einst global tätigen Industriekonzerns.
Aktie ohne Zukunft
Die Aktie von Meyer Burger ist seit Montag vom Handel ausgeschlossen. Auch das ist ein Schlusspunkt. Sie war einst ein Liebling von Privatanlegern, Symbol einer klimafreundlichen Zukunftstechnologie. Nun ist sie fast wertlos geworden. Derweil schätzt die Zürcher Kantonalbank die Nettoschulden auf mehr als 400 Mio. Fr. Der Analyst der Bank hat sein Research inzwischen eingestellt.
Die Geschichte von Meyer Burger ist damit wohl zu Ende erzählt. Und für viele Anleger dürfte primär nur etwas bleiben: ein Totalschaden.
Quelle: https://www.fuw.ch/meyer-burger-vor-dem-ende-der-letzte-vorh…
heute ist noch der Jahresbericht 2024 fällig.
Der wird dsnn evtl. heute sehr spät Abend veröffentlicht, am Samstag.
Hier wurde man als Anelger total abgezockt mit jahrelangen Versprechungen durch Dr. Gunter Erfurt, die nie eingehalten wurden.
Herr Dr. Gunter Erfurt gehört vor Gericht und die ehemaligen Finanzvorstände ebenfalls, wegen Anlagebetrug!!!