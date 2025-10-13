Padcom und General Holdings unterzeichnen Term Sheet für strukturiertes Investment in Höhe von 55 Mio. USD

RUSSELL, MB und DUBAI, VAE / ACCESS Newswire / 13. Oktober 2025 / Potash and Agri Development Corporation of Manitoba Ltd. („Padcom“) und General Holdings Limited („General Holdings“), eine im Dubai International Financial Centre (DIFC) angesiedelte private Investmentplattform, geben mit Freude die Unterzeichnung eines Term Sheets für ein strukturiertes Investment in Höhe von 55 Mio. USD bekannt. In der Transaktion geht es um die nächste Expansionsphase von Padcom und um die dauerhafte Fokussierung von General Holdings auf nachhaltige Investitionen in Industrie und Rohstoffe.

Die Transaktion wurde von der Firma North Mountain Capital initiiert, die General Holdings diese Möglichkeit vorgestellt hat.

Gemäß dem Term Sheet beabsichtigt General Holdings, eine Investition von 18,25 Mio. USD als vorrangig besichertes Darlehen (Tranche 1) sowie 36,75 Mio. USD als Vorzugsaktien der Serie A (Tranche 2) zu tätigen, jeweils mit vollständiger Warrant-Ausstattung. Der Erlös wird für den Ausbau der jährlichen Produktionskapazität von Padcom auf 250.000 Tonnen Kaliumchlorid und verwandte Produkte verwendet. Innerhalb von 24 Monaten nach Abschluss der Transaktion ist eine Börsennotierung geplant.

Dieses Term Sheet ist zwar keine verbindliche Verpflichtung, spiegelt aber die gemeinsame Absicht der Vertragsparteien wider, die Transaktion gemäß den im Dokument festgelegten Meilensteinen und Zeitplänen abzuschließen, vorbehaltlich einer zufriedenstellenden Due-Diligence-Prüfung, der behördlichen Genehmigungen und der Unterzeichnung finaler Vereinbarungen.

Brian Clifford, Chief Executive Officer von Padcom, erklärt:

„Die geplante Partnerschaft mit General Holdings ist ein wichtiger Schritt für Padcom auf seinem Weg, Manitoba als führenden Standort für eine verantwortungsbewusste Kaliumchloridproduktion zu etablieren. Im Zuge der Vorbereitungen auf die nächste Wachstumsphase und einen späteren Börsengang ermöglicht uns die Struktur eine effiziente Skalierung sowie den Abgleich der langfristigen Interessen.“

Paul Scribner, Chief Executive Officer von General Holdings Limited, kommentiert:

„Mit Padcom bietet sich eine alles verändernde Chance auf industrieller Ebene, die mit der grenzüberschreitenden Investitionsstrategie von General Holdings im Einklang steht. Wir freuen uns darauf, in enger Zusammenarbeit mit Brian und seinem Team das Due-Diligence-Verfahren positiv abzuschließen, alle Unterlagen fertigzustellen und diese Transaktion zum Abschluss zu bringen.“