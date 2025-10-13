JPMORGAN stuft Delivery Hero auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Overweight" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Nach Gesprächen mit dem Unternehmen habe er die Umsatzerwartungen für 2025 und 2026 etwas gesenkt, die Erwartungen für den operativen Gewinn (bereinigtes Ebitda) aber ein klein wenig angehoben, schrieb Marcus Diebel in einer am Montag vorliegenden Studie. Folgen für Kursziel oder Einschätzung des Essensauslieferers gebe es keine./rob/mis/laVeröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2025 / 12:44 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2025 / 12:44 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,77 % und einem Kurs von 23,56EUR auf Tradegate (13. Oktober 2025, 15:13 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Marcus Diebel

Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 34

Kursziel alt: 34

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 34,00 € , was eine Steigerung von +42,56% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer