JPMORGAN stuft Delivery Hero auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Overweight" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Nach Gesprächen mit dem Unternehmen habe er die Umsatzerwartungen für 2025 und 2026 etwas gesenkt, die Erwartungen für den operativen Gewinn (bereinigtes Ebitda) aber ein klein wenig angehoben, schrieb Marcus Diebel in einer am Montag vorliegenden Studie. Folgen für Kursziel oder Einschätzung des Essensauslieferers gebe es keine./rob/mis/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2025 / 12:44 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2025 / 12:44 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2025 / 12:44 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2025 / 12:44 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,77 % und einem Kurs von 23,56EUR auf Tradegate (13. Oktober 2025, 15:13 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Marcus Diebel
Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 34
Kursziel alt: 34
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Marcus Diebel
Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 34
Kursziel alt: 34
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte