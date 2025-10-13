    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Auftakt der Buchmesse ohne Nobelpreisträger Krasznahorkai

    Für Sie zusammengefasst
    • László Krasznahorkai kommt nicht zur Buchmesse.
    • Nora Haddad ersetzt ihn bei der Eröffnungspressekonferenz.
    • Nobelpreis wird am 10. Dezember feierlich überreicht.

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der frisch gekürte Literaturnobelpreisträger László Krasznahorkai kommt nicht zum Auftakt der Frankfurter Buchmesse. Leider könne der 71-Jährige aus gesundheitlichen Gründen nicht wie geplant an der Eröffnungspressekonferenz am Dienstag teilnehmen, teilten die Veranstalter mit. Stattdessen werde die Autorin Nora Haddada ("Blaue Romanze") als literarische Rednerin auftreten.

    In der vergangenen Woche war bekanntgeworden, dass der ungarische Schriftsteller die prestigeträchtige Auszeichnung bekommt. Krasznahorkai befand sich zu dem Zeitpunkt privat in Frankfurt.

    Krasznahorkais Werke werden häufig als postmodern und stark beeinflusst von Literaturgrößen wie Franz Kafka und Samuel Beckett beschrieben. Zu den bekanntesten Werken des Autors gehört neben "Satanstango" auch "Melancholie des Widerstands". Sein 2021 erschienener Roman "Herscht 07769" spielt in Thüringen.

    Feierlich überreicht werden die Nobelpreise traditionell am 10. Dezember - das ist der Todestag des schwedischen Dynamit-Erfinders und Preisstifters Alfred Nobel (1833-1896), auf dessen Testament die Auszeichnungen zurückgehen./DP/jha/






    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
