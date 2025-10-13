Auftakt der Buchmesse ohne Nobelpreisträger Krasznahorkai

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der frisch gekürte Literaturnobelpreisträger László Krasznahorkai kommt nicht zum Auftakt der Frankfurter Buchmesse. Leider könne der 71-Jährige aus gesundheitlichen Gründen nicht wie geplant an der Eröffnungspressekonferenz am Dienstag teilnehmen, teilten die Veranstalter mit. Stattdessen werde die Autorin Nora Haddada ("Blaue Romanze") als literarische Rednerin auftreten.

In der vergangenen Woche war bekanntgeworden, dass der ungarische Schriftsteller die prestigeträchtige Auszeichnung bekommt. Krasznahorkai befand sich zu dem Zeitpunkt privat in Frankfurt.