Trump ruft Israels Präsident zur Netanjahu-Begnadigung auf

JERUSALEM (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat während seiner Ansprache im israelischen Parlament zur Begnadigung des Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu aufgerufen. Gegen den Regierungschef läuft seit Jahren ein Korruptionsprozess. "Dieser Mann ist ein guter Mann", sagte Trump in der Knesset. "Ich habe eine Idee. Herr Präsident, warum erteilen Sie ihm nicht eine Begnadigung?", fragte er den israelischen Staatspräsidenten Izchak Herzog.

Trump sagte, Netanjahu habe sich als einer der besten Anführer in Kriegszeiten erwiesen. Mit Blick auf Korruptionsvorwürfe und angebliche Geschenke von Zigarren und Champagner fragte der US-Präsident: "Wer zur Hölle schert sich darum?"