ServiceNow Aktie gewinnt an Wert - 13.10.2025

Am heutigen Handelstag konnte die ServiceNow Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +1,83 % im Plus. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

ServiceNow ist ein führender Anbieter von cloudbasierten Plattformen zur Automatisierung von Geschäftsprozessen, insbesondere im IT Service Management. Mit Kernprodukten wie ITSM, ITOM und ITBM bietet es umfassende Lösungen für Unternehmen. Es konkurriert mit Salesforce, Atlassian und BMC Software, hebt sich jedoch durch benutzerfreundliche Plattformen und Integrationsmöglichkeiten ab.

Der Kurs der ServiceNow Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -2,99 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die ServiceNow Aktie damit um -0,77 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,51 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von ServiceNow einen Rückgang von -24,11 %.

ServiceNow Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,77 % 1 Monat -1,51 % 3 Monate -2,99 % 1 Jahr -9,59 %

Informationen zur ServiceNow Aktie

Es gibt 208 Mio. ServiceNow Aktien. Damit ist das Unternehmen 162,78 Mrd. wert.

Boomi, der Marktführer für KI-gesteuerte Automatisierung, gab heute bekannt, dass das Unternehmen im 2025 Gartner Magic Quadrant for API Management als Leader eingestuft wurde. Diese Auszeichnung verdeutlicht die Stärke von Boomi sowohl hinsichtlich …

ServiceNow Aktie jetzt kaufen?

Ob die ServiceNow Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ServiceNow Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.