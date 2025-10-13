Energiekontor - Aktie im Fokus - 13.10.2025

Die Energiekontor Aktie ist bisher um -1,66 % auf 38,45€ gefallen. Das sind -0,65 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Energiekontor AG ist ein führender Entwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks in Europa, mit starker Präsenz in Deutschland und Großbritannien. Das Unternehmen bietet umfassende Dienstleistungen von der Projektentwicklung bis zum Betrieb. Hauptkonkurrenten sind RWE Renewables und Ørsted. Energiekontor punktet mit langjähriger Erfahrung und hoher Erfolgsquote bei Projektrealisierungen.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Energiekontor Aktionäre einen Verlust von -15,63 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -15,72 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,58 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -20,40 % verloren.

Energiekontor Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -15,72 % 1 Monat -8,58 % 3 Monate -15,63 % 1 Jahr -24,95 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Energiekontor Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die aktuelle Kursentwicklung der Energiekontor Aktie, die durch eine Senkung der Prognosen für 2025 aufgrund von Projektverzögerungen in Schottland beeinflusst wurde. Analysten haben unterschiedliche Kursziele, was zu Verwirrung führt. Bedenken über fallende Margen und steigenden Wettbewerb sind präsent, während die allgemeine Stimmung im Bereich erneuerbare Energien sich verbessert, was potenziell positive Auswirkungen auf die Aktie haben könnte.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Energiekontor eingestellt.

Informationen zur Energiekontor Aktie

Es gibt 14 Mio. Energiekontor Aktien. Damit ist das Unternehmen 540,95 Mio. wert.

Original-Research: Energiekontor AG - from First Berlin Equity Research GmbH 13.10.2025 / 13:25 CET/CEST Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this …

Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them 13.10.2025 / 09:30 CET/CEST The issuer is solely responsible for the content of this announcement. 1. …

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen 13.10.2025 / 09:30 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber …

Energiekontor Aktie jetzt kaufen?

Ob die Energiekontor Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Energiekontor Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.