    Besonders beachtet!

    NOVONIX - Aktienkurs springt nach oben +25,58 % - 13.10.2025

    Am 13.10.2025 ist die NOVONIX Aktie, bisher, um +25,58 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der NOVONIX Aktie.

    Foto: Philipp - stock.adobe.com

    NOVONIX entwickelt innovative Materialien für Lithium-Ionen-Batterien, fokussiert auf Nachhaltigkeit. Es konkurriert mit Tesla und LG Chem, hebt sich durch langlebige Anodenmaterialien ab.

    NOVONIX Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 13.10.2025

    Die NOVONIX Aktie notiert aktuell bei 3,2400 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +25,58 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,6600  entspricht. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +86,28 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +142,25 %.

    NOVONIX Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +86,28 %
    1 Monat +142,25 %

    Informationen zur NOVONIX Aktie

    Es gibt 181 Mio. NOVONIX Aktien. Damit ist das Unternehmen 586,39 Mio. wert.

    NOVONIX Aktie jetzt kaufen?


    Ob die NOVONIX Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur NOVONIX Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    NOVONIX

    +36,05 %
    +86,28 %
    +142,25 %
    -74,25 %
    ISIN:US67010L1008WKN:A3DFKW





