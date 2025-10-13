NOVONIX - Aktienkurs springt nach oben +25,58 % - 13.10.2025

Die NOVONIX Aktie notiert aktuell bei 3,2400€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +25,58 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,6600 € entspricht. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

NOVONIX entwickelt innovative Materialien für Lithium-Ionen-Batterien, fokussiert auf Nachhaltigkeit. Es konkurriert mit Tesla und LG Chem, hebt sich durch langlebige Anodenmaterialien ab.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +86,28 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +142,25 %.

NOVONIX Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +86,28 % 1 Monat +142,25 %

Informationen zur NOVONIX Aktie

Es gibt 181 Mio. NOVONIX Aktien. Damit ist das Unternehmen 586,39 Mio. wert.

NOVONIX Aktie jetzt kaufen?

Ob die NOVONIX Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur NOVONIX Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.