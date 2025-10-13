Bilfinger SE: Aktienrückkauf - Jetzt profitieren!
Bilfinger SE zeigt mit dem Aktienrückkauf Stärke: Zwischen dem 06. und 10. Oktober 2025 wurden 10.644 Aktien erworben, Teil eines Programms, das seit Januar 547.462 Aktien umfasst.
- Bilfinger SE hat im Zeitraum vom 06. bis 10. Oktober 2025 insgesamt 10.644 eigene Aktien im Rahmen eines Aktienrückkaufs erworben.
- Der Aktienrückkauf wurde am 20. Januar 2025 angekündigt und begann am 21. Januar 2025.
- Das Gesamtvolumen der bis zum 10. Oktober 2025 im Rahmen des Rückkaufs erworbenen Aktien beträgt 547.462 Stück.
- Der Rückkauf erfolgt ausschließlich über die Börse durch eine von Bilfinger SE beauftragte Bank.
- Die Geschäfte sind detailliert auf der Internetseite der Bilfinger SE veröffentlicht.
- Der gewichtete Durchschnittskurs der Aktienkäufe variierte zwischen 94,26 EUR und 102,29 EUR während des Rückkaufzeitraums.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3), bei Bilfinger ist am 13.11.2025.
Der Kurs von Bilfinger lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 102,20EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,59 % im
Plus.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 102,60EUR das entspricht einem Plus von +0,39 % seit der Veröffentlichung.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 30.367,54PKT (+0,60 %).
