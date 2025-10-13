    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBroadcom AktievorwärtsNachrichten zu Broadcom

    Zeitweise zweistellig

    1597 Aufrufe 1597 0 Kommentare 0 Kommentare

    OpenAI kündigt Partnerschaft mit Broadcom an – Aktie geht durch die Decke!

    OpenAI und Broadcom gaben am Montag bekannt, dass sie gemeinsam 10 Gigawatt maßgeschneiderte KI-Beschleuniger entwickeln und bereitstellen wollen.

    Für Sie zusammengefasst
    Zeitweise zweistellig - OpenAI kündigt Partnerschaft mit Broadcom an – Aktie geht durch die Decke!
    Foto: Unsplash

    Die Kooperation geschieht im Rahmen einer branchenweiten Initiative, die darauf abzielt, die KI-Infrastruktur massiv zu skalieren.

    Die Aktien von Broadcom stiegen nach Bekanntgabe der Nachricht um mehr als 10 Prozent. Zur Markteröffnung knicken die Anteilsscheine ein wenig ein, bewegen sich aber noch eindeutig auf grünem Terrain.

    Broadcom

    +9,79 %
    -1,31 %
    -7,41 %
    +22,74 %
    +82,84 %
    +704,20 %
    +771,90 %
    +2.785,42 %
    +21.928,43 %
    ISIN:US11135F1012WKN:A2JG9Z

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Nvidia Corporation!
    Long
    177,06€
    Basispreis
    1,19
    Ask
    × 14,41
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    199,84€
    Basispreis
    0,98
    Ask
    × 14,21
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die beiden Unternehmen arbeiten bereits seit 18 Monaten zusammen, gehen nun aber erstmals mit ihrer Kooperation an die Öffentlichkeit. Sie planen, eigene KI-Hardware (Chips) in maßgeschneiderte Servergehäuse (Racks) einzubauen und ab Ende nächsten Jahres in Betrieb zu nehmen.

    In den vergangenen Wochen hatte OpenAI bereits große Partnerschaften mit Nvidia, Oracle und Advanced Micro Devices (AMD) angekündigt, um den enormen Kapital- und Rechenbedarf seiner ehrgeizigen KI-Pläne zu sichern.

    "Diese Dinge sind mittlerweile so komplex, dass man das gesamte System braucht", sagt OpenAI-CEO Sam Altman.

    Möchten Sie externe Inhalte erlauben?
    An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren.
    Externe Inhalte erlauben
     
    Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung
     Inhalt direkt aufrufen: Episode

    Die Systeme umfassen Netzwerk, Speicher und Rechenleistung – alles speziell auf OpenAIs Workloads zugeschnitten und auf Broadcoms Ethernet-Architektur aufgebaut. Durch die Eigenentwicklung von Chips kann OpenAI die Rechenkosten senken und seine Infrastrukturinvestitionen effizienter nutzen.

    Laut Branchenschätzungen kostet ein Rechenzentrum mit einer Leistung von 1 Gigawatt rund 50 Milliarden US-Dollar, davon entfallen etwa 35 Milliarden US-Dollar auf Chips – basierend auf den aktuellen Preisen von Nvidia.

    Altman sagte, das Broadcom-Abkommen schaffe "eine gigantische Menge an Recheninfrastruktur, um den globalen Bedarf an fortschrittlicher Intelligenz zu decken".

    Broadcom zählt zu den größten Gewinnern des KI-Booms, da große Cloudanbieter vermehrt die kundenspezifischen AI-Chips (XPUs) des Unternehmens kaufen. Zwar nennt Broadcom seine Großkunden nicht beim Namen, doch Analysten gehen seit dem vergangenen Jahr davon aus, dass Google, Meta und ByteDance (TikTok) zu den ersten drei zählen.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Aktie von Broadcom war heute einer der Taco-Trades, die unserer Aktienexperte Markus Weingran in der wO Börsenlounge vorgestellt hat. Wenn Sie wissen möchten, welche Trades er dazu noch für aussichtsreich hät, dann schauen Sie doch mal in die neue Folge der wO Börsenlounge rein. Es gibt Taco-Trades aus den USA, Europa, China und Japan. –> Hier geht es zur Sendung.


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 322,46$, was einem Rückgang von -9,53% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
    Diese 4 Aktien stehen vor dem Rebound!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Zeitweise zweistellig OpenAI kündigt Partnerschaft mit Broadcom an – Aktie geht durch die Decke! OpenAI und Broadcom gaben am Montag bekannt, dass sie gemeinsam 10 Gigawatt maßgeschneiderte KI-Beschleuniger entwickeln und bereitstellen wollen.