MARA Holdings kauft Bitcoin im Wert von 46 Millionen US-Dollar

Mit dieser Transaktion erhöht MARA seine Gesamtbestände auf über 53.000 BTC und festigt damit seine Position als zweitgrößter börsennotierter Bitcoin-Halter weltweit – hinter dem Unternehmen Strategy, das derzeit 640.031 BTC hält, so Daten von Bitcoin Treasuries Net.

Der börsennotierte Bitcoin-Miner MARA Holdings hat nach dem jüngsten Einbruch am Kryptomarkt erneut zugeschlagen: Das Unternehmen erwarb Bitcoin im Wert von 46,29 Millionen US-Dollar, was rund 400 BTC entspricht.

Kauf nach Crash: MARA sieht Chance statt Risiko

Der Schritt kommt nur wenige Tage, nachdem der Kryptomarkt den größten Liquidationsschock seiner Geschichte erlebt hatte. Am Freitag waren innerhalb weniger Stunden Positionen im Wert von über 19 Milliarden US-Dollar aufgelöst worden, nachdem US-Präsident Donald Trump mit 100-Prozent-Zöllen gegen China gedroht hatte. Der Bitcoin-Kurs fiel in der Folge von über 121.000 US-Dollar auf unter 106.000 US-Dollar, bevor er sich wieder erholte.

Am Montag zeigte sich der Markt stabilisiert. Bitcoin legte in den letzten 24 Stunden um 2,7 Prozent auf 114.961 US-Dollar zu.

Analysten sehen Kauf als strategisches Signal

"Der Markt fiel ins Chaos – und fast sofort begannen große Akteure wieder zu kaufen", sagte Pav Hundal, leitender Marktanalyst bei Swyftx, gegenüber Decrypt. "Das war das größte Liquidationsereignis, das wir je im Kryptobereich gesehen haben. Dennoch sehen wir, dass sich der Markt regelmäßig selbst korrigiert und dann weiter funktioniert – genau das scheint MARA hier zu antizipieren."

"Das Unternehmen schaut auf die geopolitischen und wirtschaftlichen Signale und geht davon aus, dass Bitcoin noch Raum nach oben hat", so Hundal. Er verwies dabei auf das aktuelle Umfeld fallender Ölpreise und nachlassender Nachfrage, das globale geldpolitische Lockerungen begünstigen könnte.

MARA-Aktie spürt Marktschwäche

Trotz des proaktiven Schritts konnte sich die Aktie des Unternehmens zuletzt nicht von der allgemeinen Marktschwäche abkoppeln. Der Kurs schloss bei 18,64 US-Dollar, ein Rückgang von 7,75 Prozent.

Langfristig jedoch sehen viele Analysten den aggressiven Akkumulationskurs von MARA als strategischen Vorteil. "Jedes Mal, wenn wir einen Reset sehen, erholt sich der Markt – und Unternehmen wie MARA stehen dann bereit, um davon zu profitieren", fasst Analyst Hundal zusammen.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



