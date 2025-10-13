Börsenstart USA - 13.10. - US Tech 100 stark +1,95 %

Der Dow Jones steht aktuell (15:59:51) bei 45.997,60 PKT und steigt um +1,11 %.

Top-Werte: NVIDIA +3,84 %, JPMorgan Chase +3,36 %, American Express +3,10 %, Goldman Sachs Group +2,97 %, Boeing +2,87 %

Flop-Werte: Sherwin-Williams -0,23 %, Johnson & Johnson -0,12 %, Procter & Gamble -0,09 %, Coca-Cola -0,06 %, Verizon Communications +0,18 %

Der US Tech 100 steht bei 24.703,24 PKT und gewinnt bisher +1,95 %.

Top-Werte: Broadcom +9,32 %, PDD Holdings Incorporation (A) (A) +8,23 %, Micron Technology +6,02 %, Constellation Energy +5,72 %, Warner Bros. Discovery (A) +5,58 %

Flop-Werte: Fastenal -6,73 %, Regeneron Pharmaceuticals -1,50 %, Monster Beverage -0,93 %, T-Mobile US -0,76 %, The Kraft Heinz Company -0,37 %

Der S&P 500 bewegt sich bei 6.650,96 PKT und steigt um +1,49 %.

Top-Werte: Broadcom +9,32 %, Albemarle +9,24 %, Estee Lauder Companies Registered (A) +7,82 %, Best Buy +7,42 %, Oracle +7,08 %

Flop-Werte: Fastenal -6,73 %, Las Vegas Sands -4,76 %, Wynn Resorts -3,55 %, Humana -2,07 %