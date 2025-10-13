Broadcom Aktie schießt durch die Decke - 13.10.2025

Die Broadcom Aktie konnte bisher um +9,32 % auf 307,28€ zulegen. Das sind +26,20 € mehr als am letzten Handelstag. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Broadcom ist ein führendes Technologieunternehmen, das Halbleiter- und Softwarelösungen anbietet. Es hat eine starke Marktstellung und konkurriert mit Intel, Qualcomm und Nvidia. Seine Alleinstellungsmerkmale sind eine breite Produktpalette und strategische Akquisitionen.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Broadcom über einen Zuwachs von +21,82 % freuen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Broadcom Aktie damit um -1,69 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,89 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Broadcom auf +24,32 %.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,95 % geändert.

Broadcom Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,69 % 1 Monat -6,89 % 3 Monate +21,82 % 1 Jahr +72,62 %

Informationen zur Broadcom Aktie

Es gibt 5 Mrd. Broadcom Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,45 Bil.EUR wert.

OpenAI und Broadcom gaben am Montag bekannt, dass sie gemeinsam 10 Gigawatt maßgeschneiderte KI-Beschleuniger entwickeln und bereitstellen wollen.

Multi-year partnership enables OpenAI and Broadcom to deliver accelerator and network systems for next-generation AI clusters News: OpenAI and Broadcom will co-develop systems that include accelerators and Ethernet solutions from Broadcom for …

Broadcom Aktie jetzt kaufen?

Ob die Broadcom Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Broadcom Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.