DAX, NOVONIX & Co. – Tops & Flops der Community am Nachmittag
Foto: 763307657
🔥 Heiße Aktien
Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.
|Rang
|Aktie
|Veränderung
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|NOVONIX
|+36,05 %
|Elektrogeräte
|🥈
|PSI AG
|+33,63 %
|Informationstechnologie
|🥉
|Apex Critical Metals Registered
|+31,24 %
|Rohstoffe
|🟥
|JanOne
|-7,89 %
|Finanzdienstleistungen
|🟥
|Scholar Rock Holding Registered
|-20,00 %
|Biotechnologie
|🟥
|Beyond Meat
|-50,53 %
|Nahrungsmittel
🔎 Meistgesuchte Wertpapiere
Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.
Anzeige
Präsentiert von
|Rang
|Wertpapier
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|American Critical Minerals
|Rohstoffe
|🥈
|Critical Metals Corporation
|Rohstoffe
|🥉
|USA Rare Earth Registered (A)
|Rohstoffe
|Atos
|Informationstechnologie
|DroneShield
|Sonstige Technologie
|Ottobock
|Gesundheitswesen
💬 Meistdiskutierte Wertpapiere
In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.
|Rang
|Wertpapier
|Beiträge
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|DAX
|219
|-
|🥈
|Gerresheimer
|74
|Gesundheitswesen
|🥉
|Silber
|52
|Rohstoffe
|Almonty Industries
|43
|Rohstoffe
|Advanced Blockchain
|38
|Informationstechnologie
|Gold
|35
|Rohstoffe
NOVONIX
Wochenperformance: +86,28 %
Wochenperformance: +86,28 %
Platz 1
PSI AG
Wochenperformance: +55,89 %
Wochenperformance: +55,89 %
Platz 2
Apex Critical Metals Registered
Wochenperformance: +43,86 %
Wochenperformance: +43,86 %
Platz 3
JanOne
Wochenperformance: -9,60 %
Wochenperformance: -9,60 %
Platz 4
Scholar Rock Holding Registered
Wochenperformance: +6,79 %
Wochenperformance: +6,79 %
Platz 5
Beyond Meat
Wochenperformance: -17,57 %
Wochenperformance: -17,57 %
Platz 6
American Critical Minerals
Wochenperformance: +27,52 %
Wochenperformance: +27,52 %
Platz 7
Critical Metals Corporation
Wochenperformance: +15,75 %
Wochenperformance: +15,75 %
Platz 8
USA Rare Earth Registered (A)
Wochenperformance: +40,40 %
Wochenperformance: +40,40 %
Platz 9
Atos
Wochenperformance: -7,58 %
Wochenperformance: -7,58 %
Platz 10
DroneShield
Wochenperformance: -5,32 %
Wochenperformance: -5,32 %
Platz 11
Ottobock
Wochenperformance:
Wochenperformance:
Platz 12
DAX
Wochenperformance: -0,13 %
Wochenperformance: -0,13 %
Platz 13
Gerresheimer
Wochenperformance: -23,83 %
Wochenperformance: -23,83 %
Platz 14
Silber
Wochenperformance: +7,48 %
Wochenperformance: +7,48 %
Platz 15
Almonty Industries
Wochenperformance: +22,04 %
Wochenperformance: +22,04 %
Platz 16
Advanced Blockchain
Wochenperformance: +16,89 %
Wochenperformance: +16,89 %
Platz 17
Gold
Wochenperformance: +3,33 %
Wochenperformance: +3,33 %
Platz 18
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
18 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte