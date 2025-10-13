Koelnmesse begrüßte drei Millionen Gäste im preisgekrönten Deutschen Pavillon (FOTO)

Köln/Osaka (ots) -



- Deutscher Pavillon "Wa! Germany" schließt nach 184 Tagen mit mehr als drei

Millionen Besucherinnen und Besuchern

- Koelnmesse zieht als für den Betrieb verantwortliche Organisatorin eine rundum

positive Bilanz



Nach 184 Tagen hat der Deutsche Pavillon "Wa! Germany" auf der Expo 2025 im

japanischen Osaka seine Tore geschlossen: Mehr als drei Millionen Menschen aus

aller Welt haben den preisgekrönten Pavillon in dieser Zeit besucht Die

Koelnmesse GmbH, die im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und

Energie (BMWE) für die Organisation und den Betrieb des Deutschen Pavillons

verantwortlich war, zieht eine rundum positive Bilanz.





"Der Deutsche Pavillon hat eindrucksvoll gezeigt, dass internationaleGroßprojekte made in Germany weltweit begeistern", erklärt Gerald Böse, CEO derKoelnmesse GmbH. "Mehrere Auszeichnungen sind zudem eine besondere Anerkennungfür das Konzept, die exzellente Teamarbeit aller Beteiligten - und ein Beweisdafür, dass die Koelnmesse im internationalen Wettbewerb Maßstäbe setzt."Leuchtturmprojekt für zirkuläre InnovationUnter dem Leitmotiv "Gemeinsam eine zirkuläre Welt gestalten" verband derDeutsche Pavillon Architektur, Technologie und Emotion zu einem immersivenErlebnis. Die Besuchenden erlebten anschaulich, wie Ansätze derKreislaufwirtschaft, urbane Landwirtschaft, Wasserstofftechnologien undnachhaltiges Design den Weg in eine verantwortungsvolle Zukunft weisen können."Unser Ziel war es, Deutschland als Land der Innovationen und als Impulsgeberfür eine zirkuläre Zukunft zu präsentieren", erklärt Generalkommissar PatrickSpecht vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. "Dass wir über dreiMillionen Gäste mit unserem Pavillon begeistern konnten und darüber hinaus mitdem Sustainability Award sowie dem Silber-Award für Themenentwicklungausgezeichnet wurden, ist ein großartiger Erfolg. Es zeigt, wie stark unserKonzept die Menschen berührt hat."Konzept und Umsetzung überzeugtenMehr als 90 Prozent der Gäste im Deutschen Pavillon gaben in Befragungen an,ihre Erwartungen seien übertroffen worden. Viele bezeichneten den deutschenBeitrag als einen der besten der Expo. Besonders beliebt war dasPavillon-Maskottchen Circular, das von den Expo-Besuchenden zum beliebtestenMaskottchen der gesamten Weltausstellung gewählt wurde.Große Anerkennung für den Deutschen PavillonKurz vor Ende der Expo begrüßte das Team des Deutschen Pavillons nicht nur diedreimillionste Besucherin. Gleichzeitig ehrte auch das Bureau International des