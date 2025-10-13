Koelnmesse begrüßte drei Millionen Gäste im preisgekrönten Deutschen Pavillon (FOTO)

    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Köln/Osaka (ots) -

    - Deutscher Pavillon "Wa! Germany" schließt nach 184 Tagen mit mehr als drei
    Millionen Besucherinnen und Besuchern
    - Koelnmesse zieht als für den Betrieb verantwortliche Organisatorin eine rundum
    positive Bilanz

    Nach 184 Tagen hat der Deutsche Pavillon "Wa! Germany" auf der Expo 2025 im
    japanischen Osaka seine Tore geschlossen: Mehr als drei Millionen Menschen aus
    aller Welt haben den preisgekrönten Pavillon in dieser Zeit besucht Die
    Koelnmesse GmbH, die im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und
    Energie (BMWE) für die Organisation und den Betrieb des Deutschen Pavillons
    verantwortlich war, zieht eine rundum positive Bilanz.

    "Der Deutsche Pavillon hat eindrucksvoll gezeigt, dass internationale
    Großprojekte made in Germany weltweit begeistern", erklärt Gerald Böse, CEO der
    Koelnmesse GmbH. "Mehrere Auszeichnungen sind zudem eine besondere Anerkennung
    für das Konzept, die exzellente Teamarbeit aller Beteiligten - und ein Beweis
    dafür, dass die Koelnmesse im internationalen Wettbewerb Maßstäbe setzt."

    Leuchtturmprojekt für zirkuläre Innovation

    Unter dem Leitmotiv "Gemeinsam eine zirkuläre Welt gestalten" verband der
    Deutsche Pavillon Architektur, Technologie und Emotion zu einem immersiven
    Erlebnis. Die Besuchenden erlebten anschaulich, wie Ansätze der
    Kreislaufwirtschaft, urbane Landwirtschaft, Wasserstofftechnologien und
    nachhaltiges Design den Weg in eine verantwortungsvolle Zukunft weisen können.

    "Unser Ziel war es, Deutschland als Land der Innovationen und als Impulsgeber
    für eine zirkuläre Zukunft zu präsentieren", erklärt Generalkommissar Patrick
    Specht vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. "Dass wir über drei
    Millionen Gäste mit unserem Pavillon begeistern konnten und darüber hinaus mit
    dem Sustainability Award sowie dem Silber-Award für Themenentwicklung
    ausgezeichnet wurden, ist ein großartiger Erfolg. Es zeigt, wie stark unser
    Konzept die Menschen berührt hat."

    Konzept und Umsetzung überzeugten

    Mehr als 90 Prozent der Gäste im Deutschen Pavillon gaben in Befragungen an,
    ihre Erwartungen seien übertroffen worden. Viele bezeichneten den deutschen
    Beitrag als einen der besten der Expo. Besonders beliebt war das
    Pavillon-Maskottchen Circular, das von den Expo-Besuchenden zum beliebtesten
    Maskottchen der gesamten Weltausstellung gewählt wurde.

    Große Anerkennung für den Deutschen Pavillon

    Kurz vor Ende der Expo begrüßte das Team des Deutschen Pavillons nicht nur die
    dreimillionste Besucherin. Gleichzeitig ehrte auch das Bureau International des
