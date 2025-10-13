Expo 2025 in Osaka geht heute zu Ende
Koelnmesse begrüßte drei Millionen Gäste im preisgekrönten Deutschen Pavillon (FOTO)
Köln/Osaka (ots) -
- Deutscher Pavillon "Wa! Germany" schließt nach 184 Tagen mit mehr als drei
Millionen Besucherinnen und Besuchern
- Koelnmesse zieht als für den Betrieb verantwortliche Organisatorin eine rundum
positive Bilanz
Nach 184 Tagen hat der Deutsche Pavillon "Wa! Germany" auf der Expo 2025 im
japanischen Osaka seine Tore geschlossen: Mehr als drei Millionen Menschen aus
aller Welt haben den preisgekrönten Pavillon in dieser Zeit besucht Die
Koelnmesse GmbH, die im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und
Energie (BMWE) für die Organisation und den Betrieb des Deutschen Pavillons
verantwortlich war, zieht eine rundum positive Bilanz.
"Der Deutsche Pavillon hat eindrucksvoll gezeigt, dass internationale
Großprojekte made in Germany weltweit begeistern", erklärt Gerald Böse, CEO der
Koelnmesse GmbH. "Mehrere Auszeichnungen sind zudem eine besondere Anerkennung
für das Konzept, die exzellente Teamarbeit aller Beteiligten - und ein Beweis
dafür, dass die Koelnmesse im internationalen Wettbewerb Maßstäbe setzt."
Leuchtturmprojekt für zirkuläre Innovation
Unter dem Leitmotiv "Gemeinsam eine zirkuläre Welt gestalten" verband der
Deutsche Pavillon Architektur, Technologie und Emotion zu einem immersiven
Erlebnis. Die Besuchenden erlebten anschaulich, wie Ansätze der
Kreislaufwirtschaft, urbane Landwirtschaft, Wasserstofftechnologien und
nachhaltiges Design den Weg in eine verantwortungsvolle Zukunft weisen können.
"Unser Ziel war es, Deutschland als Land der Innovationen und als Impulsgeber
für eine zirkuläre Zukunft zu präsentieren", erklärt Generalkommissar Patrick
Specht vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. "Dass wir über drei
Millionen Gäste mit unserem Pavillon begeistern konnten und darüber hinaus mit
dem Sustainability Award sowie dem Silber-Award für Themenentwicklung
ausgezeichnet wurden, ist ein großartiger Erfolg. Es zeigt, wie stark unser
Konzept die Menschen berührt hat."
Konzept und Umsetzung überzeugten
Mehr als 90 Prozent der Gäste im Deutschen Pavillon gaben in Befragungen an,
ihre Erwartungen seien übertroffen worden. Viele bezeichneten den deutschen
Beitrag als einen der besten der Expo. Besonders beliebt war das
Pavillon-Maskottchen Circular, das von den Expo-Besuchenden zum beliebtesten
Maskottchen der gesamten Weltausstellung gewählt wurde.
Große Anerkennung für den Deutschen Pavillon
Kurz vor Ende der Expo begrüßte das Team des Deutschen Pavillons nicht nur die
dreimillionste Besucherin. Gleichzeitig ehrte auch das Bureau International des
