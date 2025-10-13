Devisen
Eurokurs gestiegen - EZB-Referenzkurs: 1,1569 US-Dollar
Für Sie zusammengefasst
- Euro steigt auf 1,1569 US-Dollar, Referenzkurs erhöht.
- Dollar kostet nun 0,8643 Euro, leicht gesunken.
- EZB legt weitere Referenzkurse für Währungen fest.
Foto: Dylan Calluy - unsplash
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Montag gestiegen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1569 (Freitag: 1,1568) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8643 (0,8644) Euro.
Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,86770 (0,87090) britische Pfund, 175,98 (176,46) japanische Yen und 0,9304 (0,9324) Schweizer Franken fest./yyzz/DP/jsl
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu EUR/USD - 965275 - EU0009652759
Das denkt die wallstreetONLINE Community über EUR/USD. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
T-K-D schrieb 04.10.25, 20:40
mitdiskutieren »
Hallo,
für nächsten Montag habe ich nach meiner Chartanalyse folgende Scalpermarken zur Auswahl:
Relativ unwahrscheinlich:
1,1832-35
1,1799-80
Jetzt die wahrscheinlicheren Werte:
1,1767-68
1,1758-61
1,1749
1,1740
1,1722-25
1,1715
1,1711-12
1,1706-08
1,1700
1,1684
1,1678
1,1664-66 auch unwahrscheinlich
Wie man sehen kann sind diese Marken teilweise sehr nah zusammen, das ist nicht so schön für einen Scalper, jedoch ist das oftmals der Normalfall.
Viel besser wäre es auch, wenn diese Marken zueinander wesentlich größer wären.
Der Ansatz ist eigentlich antizyklisch, jedoch kann man diesen natürlich auch bei einem Retest, Kiss an Death entsprechend anwenden.
Der SL ist immer bei 3-5 Pips, ab oberhalb oder unterhalb dieser Marken.
So kann man auch eine Verlustserie von so einigen Fehlinvestitionen relativ gut verkraften.
Wichtig ist für mich auch immer, wo der Markt startet und wo wir morgens beim Handelsbeginn montags stehen!
Oftmals halten diese Marken mindestens einem Anlauf stand und man kann mit minimalem Gewinn raus gehen.
Ich erwarte das Tageshoch bzw. Tagestief innerhalb dieser Werte.
Wichtig ist aus meiner Sicht, dass man nicht im Niemandsland eine Position eingeht, ist mir schon oft passiert.
Grundsätzlich wichtig: Wenn wichtige Zahlen veröffentlicht werden, so sollte man vor diesen aus dem Markt gehen.
Schauen wir was der Montag bringt!
Viel Erfolg.
T-K-D
T-K-D schrieb 28.09.25, 18:37
mitdiskutieren »
Hallo,
ich hoffe, dass ich hier auch was schreiben darf!
Meine Einschätzung für den morgigen Montag ist folgende:
Diese ca.- Marken werden eine Rolle spielen:
1,1647
1,1677
1,1730
1,1750-1,1753
1,1768
Das sind Marken für Scalper, bei Einsatz von sehr engen Stopps von 3-5 Pips.
Ein Pingpong zwischen diesen Marken ist sehr gut vorstellbar.
In der Regel würde ich antizyklisch handeln, bei über der unterschreiten geht es natürlich auch mit den engen Stopps.
Ziel ist hier ein kleines Tagesplus zu erreichen.
Viel Erfolg (bin aktuell zur Zeit nicht aktiv).
karstenkagels [KommA] schrieb 17.09.25, 07:37
mitdiskutieren »
EUR/USD Prognosen Update
Die Aufwärtstendenz zum Wochenstart hat sich durchgesetzt und die Widerstandszone im Bereich des Juli-Hochs überschritten. Mit Blick auf den Fed-Zinsentscheid dürften am heutigen Mittwoch noch stärkere Impulse in den Markt kommen, die aber auch in die Gegenrichtung ausschlagen könnten.
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/9627/board/20250917073736-euro-dollar-prognose-mittwoch-heute-woche-38.png
Mögliche Tagesspanne: 1,1780 bis 1,1920
Nächste Widerstände: 1,2092
Wichtige Unterstützungen: 1,1830 | 1,1780 = Vorwochenhoch | 1,1661 = Vorwochentief
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen