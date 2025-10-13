    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    57 Aufrufe 57 0 Kommentare 0 Kommentare

    Alnatura ruft Räuchertofu zurück

    Für Sie zusammengefasst
    • Alnatura ruft Räuchertofu mit MHD 5. Juli 2026 zurück.
    • Produkt nicht ausreichend erhitzt, Haltbarkeit unsicher.
    • Betroffen sind mehrere Verkaufsstellen und Onlineshop.

    DARMSTADT (dpa-AFX) - Der Bio-Händler Alnatura ruft bundesweit einen Räuchertofu zurück. Es handle sich um Packungen des Alnatura Räuchertofus ungekühlt, 200 Gramm mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 5. Juli 2026, wie das Darmstädter Unternehmen mitteilte. Dieser sei nicht ausreichend erhitzt worden und die Haltbarkeit könne nicht sicher gewährleistet werden. Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist auf der Vorderseite aufgedruckt.

    Das Produkt ist laut Alnatura erhältlich bei:

    * Alnatura Super Natur Märkten

    * EDEKA

    * Globus

    * HIT

    * Tegut

    * Ullis Super Natur Markt (Schwerin)

    * bioaufvorrat (Onlineshop)

    Alnatura habe das betroffene Produkt bereits vorsorglich aus dem Verkauf genommen. Kundinnen und Kunden erhielten Ersatz./lfo/DP/jha





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Alnatura ruft Räuchertofu zurück Der Bio-Händler Alnatura ruft bundesweit einen Räuchertofu zurück. Es handle sich um Packungen des Alnatura Räuchertofus ungekühlt, 200 Gramm mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 5. Juli 2026, wie das Darmstädter Unternehmen mitteilte. Dieser sei nicht …