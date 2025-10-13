Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 13.10.2025
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 13.10.2025 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
SUESS MicroTec
Tagesperformance: +14,07 %
Platz 1
Performance 1M: +28,05 %
SILTRONIC AG
Tagesperformance: +7,96 %
Platz 2
Performance 1M: +51,71 %
Carl Zeiss Meditec
Tagesperformance: +6,22 %
Platz 3
Performance 1M: +0,49 %
ATOSS Software
Tagesperformance: +4,70 %
Platz 4
Performance 1M: +5,64 %
PNE
Tagesperformance: -2,60 %
Platz 5
Performance 1M: -12,23 %
AIXTRON
Tagesperformance: +2,40 %
Platz 6
Performance 1M: +7,32 %
Jenoptik
Tagesperformance: +2,25 %
Platz 7
Performance 1M: +19,55 %
CANCOM SE
Tagesperformance: +2,23 %
Platz 8
Performance 1M: +6,10 %
Elmos Semiconductor
Tagesperformance: +2,23 %
Platz 9
Performance 1M: +3,00 %
Evotec
Tagesperformance: +2,06 %
Platz 10
Performance 1M: +14,16 %
