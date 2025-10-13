Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im ATX am 13.10.2025
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im ATX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 13.10.2025 im ATX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
voestalpine
Tagesperformance: +4,65 %
Platz 1
Performance 1M: +8,21 %
PORR
Tagesperformance: +4,52 %
Platz 2
Performance 1M: +3,77 %
Raiffeisen Bank International
Tagesperformance: +3,73 %
Platz 3
Performance 1M: -0,51 %
CA-Immobilien-Anlagen
Tagesperformance: +3,17 %
Platz 4
Performance 1M: +3,93 %
Erste Group Bank
Tagesperformance: +2,35 %
Platz 5
Performance 1M: +1,39 %
STRABAG
Tagesperformance: -2,12 %
Platz 6
Performance 1M: +9,27 %
