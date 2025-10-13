Aktie bestreitet zweite Welle

Nach einer fulminanten Rallye in der ersten Jahreshälfte bis auf 38,40 Euro erreichte die Commerzbank-Aktie schließlich Ende August ihren Höhepunkt und schlug in die Gegenrichtung ein. Zunächst ging es in den Bereich des 50-Tage-Durchschnitts talwärts, später stürzte das Wertpapier auf der Horizontalunterstützung aus Anfang August um 31,00 Euro ab. Dieser Boden wackelt jedoch angesichts der fortlaufenden Verluste und könnte bei weiteren Abgabebereitschaft eine neuerliche Verkaufswelle auslösen.

Unterhalb der Septembertiefs von 30,89 Euro würden sich die Hinweise auf eine weitere Verkaufswelle in Richtung der nächstgrößeren Horizontalunterstützung bei 28,92 Euro sichtlich verdichten und sich für ein entsprechendes Short-Engagement anbieten. Auf der Oberseite müsste die Commerzbank-Aktie mindestens und dynamisch über 33,50 Euro zulegen, damit zumindest die Kurslücke aus Ende August um 35,83 Euro in den Fokus rücken kann. Ein solches Szenario wird aufgrund der fortlaufenden Abgabebereitschaft aber nicht favorisiert.

Commerzbank AG (Tageschart in Euro) Tendenz:

Fazit: Sobald die Commerzbank-Aktie unter 30,89 Euro zurückfällt, wird ein Short-Engagement mit einem Ziel bei 28,92 Euro sehr interessant und würde sich für den Aufbau von entsprechenden Positionen anbieten. Hierzu könnte dann beispielsweise das mit einem Hebel von 11,7 ausgestattete Open End Turbo Short Zertifikat WKN MM3SPJ zum Einsatz kommen und würde eine Gesamtrendite von 75 Prozent bieten. Ziel des Scheins wurde rechnerisch bei 4,72 Euro ermittelt. Eine Verlustbegrenzung sollte vorläufig den Bereich von 31,65 Euro gemessen am Basiswert nicht unterschreiten, hieraus würde sich ein Stopp-Kurs im Schein von 1,99 Euro ergeben. Als Anlagehorizont sind nur wenige Tage anzusetzen.

Strategie für fallende Kurse WKN: MM3SPJ Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,62 - 2,65 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 33,5357 Euro Basiswert: Commerzbank AG KO-Schwelle: 33,5357 Euro akt. Kurs Basiswert: 31,02 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 4,72 Euro Hebel: 11,7 Kurschance: + 75 Prozent Börse Frankfurt

