    Selenskyj hofft nach Gaza-Waffenruhe auf Lösung für Ukraine

    Für Sie zusammengefasst
    • Selenskyj hofft auf Frieden nach Gaza-Durchbruch.
    • Russische Aggression bleibt globale Instabilitätsquelle.
    • Trump als Schlüssel zur Friedensvermittlung angesprochen.

    KIEW (dpa-AFX) - Nach dem Durchbruch im Gaza-Krieg hofft der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj auch auf Frieden für sein kriegsgeplagtes Land. "Die russische Aggression bleibt die letzte globale Quelle für Instabilität, und wenn es gelang, eine Feuerpause und Frieden für den Nahen Osten zu erreichen, können Führung und Entschlossenheit der globalen Akteure auch für und in der Ukraine funktionieren", schrieb der Staatschef in sozialen Netzwerken. Selenskyj wandte sich dabei ausdrücklich an US-Präsident Donald Trump, dank dessen Vermittlung zwischen Israel und der islamistischen Hamas ein Frieden im Nahen Osten ermöglicht wurde.

    Die Ukraine wehrt sich mit westlicher Hilfe seit mehr als dreieinhalb Jahren gegen die russische Invasion. Trump strebt seit seinem Amtsantritt im Januar ein Ende des russisch-ukrainischen Krieges an, aber die Vermittlungsbemühungen Washingtons scheiterten bisher./ast/DP/jha





    dpa-AFX
