Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im DAX am 13.10.2025
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 13.10.2025 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Fresenius Medical Care
Tagesperformance: +2,49 %
Platz 1
Performance 1M: +9,15 %
Siemens Energy
Tagesperformance: +2,34 %
Platz 2
Performance 1M: +13,58 %
Deutsche Bank
Tagesperformance: +2,07 %
Platz 3
Performance 1M: -5,31 %
Siemens
Tagesperformance: +2,04 %
Platz 4
Performance 1M: +5,80 %
RWE
Tagesperformance: +2,02 %
Platz 5
Performance 1M: +11,77 %
