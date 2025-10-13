Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 13.10.2025
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 13.10.2025 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
ASML Holding
Tagesperformance: +4,63 %
Tagesperformance: +4,63 %
Platz 1
Performance 1M: +17,50 %
Performance 1M: +17,50 %
Ferrari
Tagesperformance: -3,20 %
Tagesperformance: -3,20 %
Platz 2
Performance 1M: -15,87 %
Performance 1M: -15,87 %
Siemens Energy
Tagesperformance: +2,39 %
Tagesperformance: +2,39 %
Platz 3
Performance 1M: +13,58 %
Performance 1M: +13,58 %
Deutsche Bank
Tagesperformance: +2,07 %
Tagesperformance: +2,07 %
Platz 4
Performance 1M: -5,31 %
Performance 1M: -5,31 %
Siemens
Tagesperformance: +2,04 %
Tagesperformance: +2,04 %
Platz 5
Performance 1M: +5,80 %
Performance 1M: +5,80 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
6 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte