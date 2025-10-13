ASML Holding - Aktie mit Kurssprung +4,37 % - 13.10.2025

Mit einer Performance von +4,37 % konnte die ASML Holding Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

ASML Holding ist ein führender Anbieter von Lithographiesystemen, insbesondere EUV-Technologie, die für die Herstellung moderner Mikrochips unerlässlich ist. Das Unternehmen dominiert den Markt und hat mit Nikon und Canon bedeutende, aber technologisch unterlegene Konkurrenten. ASML's Alleinstellungsmerkmal ist die EUV-Technologie, die kleinere und leistungsfähigere Chips ermöglicht.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von ASML Holding einen Gewinn von +18,83 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die ASML Holding Aktie damit um -6,98 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +17,50 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei ASML Holding auf +20,39 %.

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,92 % geändert.

ASML Holding Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -6,98 % 1 Monat +17,50 % 3 Monate +18,83 % 1 Jahr +5,70 %

Informationen zur ASML Holding Aktie

Es gibt 388 Mio. ASML Holding Aktien. Damit ist das Unternehmen 326,20 Mrd.EUR wert.

Top- und Flop-Aktien am 13.10.2025 im E-Stoxx 50.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Europas wichtigste Aktienmärkte haben sich am Montag teilweise von der steilen Talfahrt im späten Handel am Freitag erholt. Der EuroStoxx 50 stieg gegen Mittag um 0,7 Prozent auf 5.570 Punkte, nachdem er mit einem Minus von 1,7 Prozent ins …

ASML Holding Aktie jetzt kaufen?

Ob die ASML Holding Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ASML Holding Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.