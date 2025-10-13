    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRTL Group AktievorwärtsNachrichten zu RTL Group
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Ob linear auf dem Big Screen, auf RTL+ oder am POS - Ad Alliance, VOX und Storck feiern mit merci lovelies echte Freundinnen-Momente

    Köln (ots) - Was macht echte Freundschaft aus? Gemeinsame Erlebnisse,
    gegenseitige Unterstützung - und die kleinen Genussmomente zwischendurch. Genau
    diese Elemente greifen Ad Alliance, VOX und Storck auf und rücken merci lovelies
    im Rahmen des "Shopping Queen"-Spezial vom 13. - 17. Oktober unter dem Motto
    "Best Friends Forever! Feiert eure Freundschaft mit einem stylischen Outfit"
    prominent in Szene - linear bei VOX, im Stream auf RTL+ und exklusiv am POS.

    Zum Anbeißen platziert

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu RTL Group!
    Short
    36,94€
    Basispreis
    0,27
    Ask
    × 13,35
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    31,78€
    Basispreis
    0,32
    Ask
    × 10,52
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Mit Cut-Ins, Ad-Specials und VOX- sowie RTL+-Sponsoring sind merci lovelies in
    den Herbstmonaten genau dort präsent, wo die Zielgruppe einschaltet. Auch am
    Point of Sale sorgt die Kampagne für Sichtbarkeit: merci lovelies präsentieren
    sich aktuell in einer exklusiven "Shopping Queen"-Edition, inklusive attraktivem
    Gewinnspiel. Verlost werden dabei 10 exklusive Shopping-Erlebnisse, bei denen
    die Gewinner:innen mit einem Budget von 500 Euro und einer Fahrt im gebrandeten
    lovelies Mobil einen unvergesslichen Tag erleben dürfen.* Begleitet wird die
    Aktion von einer reichweitenstarken Digitalkampagne mit dem beliebten Designer
    und Moderator Guido Maria Kretschmer.

    Gemeinsam für emotionale Markenerlebnisse

    Merci lovelies stehen für gemeinsame Genussmomente - ob als süßer Abschluss
    eines Shopping-Tages oder als liebevolles Mitbringsel zum Mädelsabend. Damit
    sind sie der ideale Markenpartner für das erste Freundinnen-Spezial der
    VOX-Erfolgssendung "Shopping Queen". Vom 13. - 17. Oktober gehen in Köln täglich
    jeweils zwei beste Freundinnen für die VOX-Sendung shoppen, um das perfekte
    gemeinsame Outfit zu finden. Das bedeutet: 1000 Euro Budget, zwei Outfits und
    fünf verschiedene Mottos von Hochzeit, Strandurlaub, Vernissage, Clubnacht bis
    zum City-Date. Die Looks werden von Star-Designer Guido Maria Kretschmer
    bewertet.

    Die kreative Umsetzung und Inszenierung erfolgten gemeinsam mit Storck durch das
    Ad+ Concept Studio der Ad Alliance.

    Lars-Eric Mann, CMO Ad Alliance: "Das VOX-Format 'Shopping Queen' ist
    Feel-Good-Fernsehen pur: Eine perfekte Mischung aus Unterhaltung, Spiel und
    Emotion. Für Marken ist das ein Umfeld mit höchster Aufmerksamkeit und absoluter
    Brand-Safety. Die Inszenierung von merci lovelies mit Storck zeigt, wie
    gemeinsames Storytelling erfolgreich funktioniert - sowohl auf dem Big Screen
    als auch direkt am POS."

    Frank Brinker, Marketing Direktor Storck Deutschland: "Ob beim Mädelsabend,
    Kaffee-Date oder als süße Überraschung für die beste Freundin - merci lovelies
    machen gemeinsame Momente noch schöner. Das 'Shopping Queen' Freundinnen-Spezial
    ist die ideale Bühne, um das Gefühl von Verbundenheit und gegenseitiger
    Unterstützung sichtbar zu machen."

    *Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen ab 18 Jahren innerhalb
    Deutschlands. Weitere Infos und Teilnahmebedingungen unter
    http://www.lovelies.merci.de .

    Ad Alliance

    Ad Alliance ist die Vermarktungseinheit von RTL Deutschland. Führend in Sachen
    individueller, crossmedialer Markenkommunikation und verantwortlich für die
    Vermarktung der Sender und Angebote von RTL Deutschland, der Bauer Media Group
    sowie des Video- und Addressable TV-Netzwerks von RTL AdAlliance. Zusätzlich
    vermarktet das Team ausgewählte Marken bzw. Gattungen für Media Impact und der
    FUNKE Mediengruppe als Dienstleister bzw. Eigenhändler. Das Portfolio umfasst
    rund 600 Medienmarken sowie die Gattungen TV, Print, Digital, ATV und Audio -
    und erreicht somit knapp 100 Prozent der Menschen in Deutschland. Inhaltliche
    Beratung sowie der Einsatz innovativer technologischer Lösungen ist Teil der
    Markeninszenierungen - von Programmatic bis hin zur kontext- und datenbasierten
    Werbeausspielung. https://www.ad-alliance.de/cms/datenschutz/impressum.html

    Pressekontakt:

    Katharina Knop
    Managerin Unternehmenskommunikation RTL Deutschland
    T: +49 221-456-74226
    katharina.knop@rtl.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/129273/6136851
    OTS: Ad Alliance


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu RTL Group - 861149 - LU0061462528

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über RTL Group. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Ob linear auf dem Big Screen, auf RTL+ oder am POS - Ad Alliance, VOX und Storck feiern mit merci lovelies echte Freundinnen-Momente Was macht echte Freundschaft aus? Gemeinsame Erlebnisse, gegenseitige Unterstützung - und die kleinen Genussmomente zwischendurch. Genau diese Elemente greifen Ad Alliance, VOX und Storck auf und rücken merci lovelies im Rahmen des "Shopping …