Ob linear auf dem Big Screen, auf RTL+ oder am POS - Ad Alliance, VOX und Storck feiern mit merci lovelies echte Freundinnen-Momente
Köln (ots) - Was macht echte Freundschaft aus? Gemeinsame Erlebnisse,
gegenseitige Unterstützung - und die kleinen Genussmomente zwischendurch. Genau
diese Elemente greifen Ad Alliance, VOX und Storck auf und rücken merci lovelies
im Rahmen des "Shopping Queen"-Spezial vom 13. - 17. Oktober unter dem Motto
"Best Friends Forever! Feiert eure Freundschaft mit einem stylischen Outfit"
prominent in Szene - linear bei VOX, im Stream auf RTL+ und exklusiv am POS.
Zum Anbeißen platziert
Zum Anbeißen platziert
Mit Cut-Ins, Ad-Specials und VOX- sowie RTL+-Sponsoring sind merci lovelies in
den Herbstmonaten genau dort präsent, wo die Zielgruppe einschaltet. Auch am
Point of Sale sorgt die Kampagne für Sichtbarkeit: merci lovelies präsentieren
sich aktuell in einer exklusiven "Shopping Queen"-Edition, inklusive attraktivem
Gewinnspiel. Verlost werden dabei 10 exklusive Shopping-Erlebnisse, bei denen
die Gewinner:innen mit einem Budget von 500 Euro und einer Fahrt im gebrandeten
lovelies Mobil einen unvergesslichen Tag erleben dürfen.* Begleitet wird die
Aktion von einer reichweitenstarken Digitalkampagne mit dem beliebten Designer
und Moderator Guido Maria Kretschmer.
Gemeinsam für emotionale Markenerlebnisse
Merci lovelies stehen für gemeinsame Genussmomente - ob als süßer Abschluss
eines Shopping-Tages oder als liebevolles Mitbringsel zum Mädelsabend. Damit
sind sie der ideale Markenpartner für das erste Freundinnen-Spezial der
VOX-Erfolgssendung "Shopping Queen". Vom 13. - 17. Oktober gehen in Köln täglich
jeweils zwei beste Freundinnen für die VOX-Sendung shoppen, um das perfekte
gemeinsame Outfit zu finden. Das bedeutet: 1000 Euro Budget, zwei Outfits und
fünf verschiedene Mottos von Hochzeit, Strandurlaub, Vernissage, Clubnacht bis
zum City-Date. Die Looks werden von Star-Designer Guido Maria Kretschmer
bewertet.
Die kreative Umsetzung und Inszenierung erfolgten gemeinsam mit Storck durch das
Ad+ Concept Studio der Ad Alliance.
Lars-Eric Mann, CMO Ad Alliance: "Das VOX-Format 'Shopping Queen' ist
Feel-Good-Fernsehen pur: Eine perfekte Mischung aus Unterhaltung, Spiel und
Emotion. Für Marken ist das ein Umfeld mit höchster Aufmerksamkeit und absoluter
Brand-Safety. Die Inszenierung von merci lovelies mit Storck zeigt, wie
gemeinsames Storytelling erfolgreich funktioniert - sowohl auf dem Big Screen
als auch direkt am POS."
Frank Brinker, Marketing Direktor Storck Deutschland: "Ob beim Mädelsabend,
Kaffee-Date oder als süße Überraschung für die beste Freundin - merci lovelies
machen gemeinsame Momente noch schöner. Das 'Shopping Queen' Freundinnen-Spezial
ist die ideale Bühne, um das Gefühl von Verbundenheit und gegenseitiger
Unterstützung sichtbar zu machen."
*Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen ab 18 Jahren innerhalb
Deutschlands. Weitere Infos und Teilnahmebedingungen unter
http://www.lovelies.merci.de .
Ad Alliance
Ad Alliance ist die Vermarktungseinheit von RTL Deutschland. Führend in Sachen
individueller, crossmedialer Markenkommunikation und verantwortlich für die
Vermarktung der Sender und Angebote von RTL Deutschland, der Bauer Media Group
sowie des Video- und Addressable TV-Netzwerks von RTL AdAlliance. Zusätzlich
vermarktet das Team ausgewählte Marken bzw. Gattungen für Media Impact und der
FUNKE Mediengruppe als Dienstleister bzw. Eigenhändler. Das Portfolio umfasst
rund 600 Medienmarken sowie die Gattungen TV, Print, Digital, ATV und Audio -
und erreicht somit knapp 100 Prozent der Menschen in Deutschland. Inhaltliche
Beratung sowie der Einsatz innovativer technologischer Lösungen ist Teil der
Markeninszenierungen - von Programmatic bis hin zur kontext- und datenbasierten
Werbeausspielung. https://www.ad-alliance.de/cms/datenschutz/impressum.html
Pressekontakt:
Katharina Knop
Managerin Unternehmenskommunikation RTL Deutschland
T: +49 221-456-74226
katharina.knop@rtl.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/129273/6136851
OTS: Ad Alliance
