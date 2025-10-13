Asklepios eröffnet neuen Logistik-Hub in Frankfurt am Main (FOTO)

Hamburg/Frankfurt a. M. (ots) -



- Neuer Logistik-Hub stärkt Versorgungssicherheit und Effizienz der Kliniken der

Asklepios Gruppe in der Mitte und im Süden Deutschlands

- Auch Einrichtungen von RHÖN und MEDICLIN sowie externe Einrichtungen werden

zukünftig aus Frankfurt beliefert

- Asklepios Großhandelsgesellschaft feiert zehnjähriges Bestehen



Die Asklepios Kliniken Gruppe hat am Freitag in Frankfurt am Main einen weiteren

hochmodernen Logistik-Hub eröffnet. Der neue zentrale Standort in

Frankfurt-Fechenheim spielt künftig eine Schlüsselrolle bei der

Versorgungssicherheit und Effizienz innerhalb der Asklepios Gruppe (Asklepios,

RHÖN, MEDICLIN) in Mitte- und Süddeutschland. Neben den Kliniken und

Einrichtungen der Asklepios Gruppe in Hessen, Rheinland-Pfalz,

Baden-Württemberg, Bayern, Thüringen und dem Saarland werden auch externe Kunden

beliefert.





