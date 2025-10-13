Asklepios eröffnet neuen Logistik-Hub in Frankfurt am Main (FOTO)

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRhoen-Klinikum AktievorwärtsNachrichten zu Rhoen-Klinikum
    Hamburg/Frankfurt a. M. (ots) -

    - Neuer Logistik-Hub stärkt Versorgungssicherheit und Effizienz der Kliniken der
    Asklepios Gruppe in der Mitte und im Süden Deutschlands
    - Auch Einrichtungen von RHÖN und MEDICLIN sowie externe Einrichtungen werden
    zukünftig aus Frankfurt beliefert
    - Asklepios Großhandelsgesellschaft feiert zehnjähriges Bestehen

    Die Asklepios Kliniken Gruppe hat am Freitag in Frankfurt am Main einen weiteren
    hochmodernen Logistik-Hub eröffnet. Der neue zentrale Standort in
    Frankfurt-Fechenheim spielt künftig eine Schlüsselrolle bei der
    Versorgungssicherheit und Effizienz innerhalb der Asklepios Gruppe (Asklepios,
    RHÖN, MEDICLIN) in Mitte- und Süddeutschland. Neben den Kliniken und
    Einrichtungen der Asklepios Gruppe in Hessen, Rheinland-Pfalz,
    Baden-Württemberg, Bayern, Thüringen und dem Saarland werden auch externe Kunden
    beliefert.

    Der neue Logistik-Hub wurde von der Asklepios Großhandelsgesellschaft in einer
    bestehenden Immobilie mit hochmoderner Automatisierungstechnik und Robotik
    ausgestattet. Auf knapp 6.000 Quadratmetern Fläche werden rund 2.000
    unterschiedliche Produkte (u. a. Spritzen, Kanülen, Verbandsmaterial, aber auch
    Büro- und Wirtschaftsbedarf) gelagert und kommissioniert. Während der
    offiziellen Eröffnung des neuen Logistik-Hubs wurde mit rund 150 Gästen auch das
    zehnjährige Bestehen der Asklepios Großhandelsgesellschaft gefeiert.

    "Der neue Logistik-Hub ist ein bedeutender Schritt in der Weiterentwicklung der
    Einkaufs- und Versorgungsstrukturen der Asklepios Gruppe", sagt Joachim Gemmel,
    CEO der Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA , zu der auch die RHÖN-KLINIKUM AG
    und die MEDICLIN AG zählen. Das 2022 eröffnete Asklepios Zentrallager in Bad
    Oldesloe (https://www.asklepios.com/presse/presse-mitteilungen/konzernmeldungen/
    2022010/2022-10-21-Asklepios-Zentrallager-in-Bad-Oldesloe-eroeffnet~ref=cdfc70cd
    -6232-45b6-ab2e-965a0bd275a5~) - das größte seiner Art in Deutschland - versorgt
    den Frankfurter Hub mit Palettenware und stellt somit auch die Versorgung der
    Kliniken und Einrichtungen in Mitte und Süd des Konzerns sicher. "Durch die
    Übernahme aller Einkaufs- und Logistikdienstleistungen rund um die
    Materialwirtschaft durch die Asklepios Großhandelsgesellschaft können wir
    Prozesse weiter optimieren, Synergien nutzen und die Versorgungssicherheit
    unserer Kliniken und Einrichtungen nachhaltig verbessern", so Gemmel. Er
    gratulierte der Asklepios Großhandelsgesellschaft zugleich zu ihrem zehnjährigen
    Bestehen. Seit 2015 wurden eine Reihe von Meilensteinen erreicht, unter anderem
    die Zentralisierung, Digitalisierung und Automatisierung der Einkaufs- und
    Logistikstrukturen im Konzern Aufbau der eigenen Lagerstruktur, die
    asklepiosweite Wäschestandardisierung, die Versorgung externer Kunden sowie die
    Integration der Teilkonzerne RHÖN und MEDICLIN in die strategische
    Einkaufsstruktur der Asklepios Großhandelsgesellschaft.

    "Mit dem neuen Logistik-Hub können wir die Versorgung unserer Kliniken von
    Asklepios, RHÖN und MEDICLIN sowie externer Kunden noch besser und effizienter
    sicherstellen", sagt Janis Gadanac, Geschäftsführer der Asklepios
    Großhandelsgesellschaft mbH .

    Vor drei Jahren bereits hat Asklepios mit dem Logistikzentrum in Bad Oldesloe (h
    ttps://www.asklepios.com/presse/presse-mitteilungen/konzernmeldungen/2022010/202
    2-10-21-Asklepios-Zentrallager-in-Bad-Oldesloe-eroeffnet~ref=cdfc70cd-6232-45b6-
    ab2e-965a0bd275a5~) durch den Einsatz modernster Technologien Maßstäbe in der
    Logistik für die Gesundheitsversorgung gesetzt. Dieses moderne Logistikzentrum
    in Norddeutschland gilt als eines der fortschrittlichsten in Deutschland. Mit
    hochautomatisierten Lager- und Kommissioniersystemen sowie innovativen
    IT-Lösungen sorgt das Bad Oldesloer Logistikzentrum für eine effiziente und
    zuverlässige Versorgung der angeschlossenen Kliniken. Es ermöglicht eine
    schnelle und präzise Materialbereitstellung, minimiert Lagerzeiten und trägt
    maßgeblich dazu bei, die Versorgungssicherheit innerhalb der Asklepios Gruppe
    auf höchstem Niveau zu halten.

