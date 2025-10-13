Asklepios eröffnet neuen Logistik-Hub in Frankfurt am Main (FOTO)
Hamburg/Frankfurt a. M. (ots) -
- Neuer Logistik-Hub stärkt Versorgungssicherheit und Effizienz der Kliniken der
Asklepios Gruppe in der Mitte und im Süden Deutschlands
- Auch Einrichtungen von RHÖN und MEDICLIN sowie externe Einrichtungen werden
zukünftig aus Frankfurt beliefert
- Asklepios Großhandelsgesellschaft feiert zehnjähriges Bestehen
Die Asklepios Kliniken Gruppe hat am Freitag in Frankfurt am Main einen weiteren
hochmodernen Logistik-Hub eröffnet. Der neue zentrale Standort in
Frankfurt-Fechenheim spielt künftig eine Schlüsselrolle bei der
Versorgungssicherheit und Effizienz innerhalb der Asklepios Gruppe (Asklepios,
RHÖN, MEDICLIN) in Mitte- und Süddeutschland. Neben den Kliniken und
Einrichtungen der Asklepios Gruppe in Hessen, Rheinland-Pfalz,
Baden-Württemberg, Bayern, Thüringen und dem Saarland werden auch externe Kunden
beliefert.
Der neue Logistik-Hub wurde von der Asklepios Großhandelsgesellschaft in einer
bestehenden Immobilie mit hochmoderner Automatisierungstechnik und Robotik
ausgestattet. Auf knapp 6.000 Quadratmetern Fläche werden rund 2.000
unterschiedliche Produkte (u. a. Spritzen, Kanülen, Verbandsmaterial, aber auch
Büro- und Wirtschaftsbedarf) gelagert und kommissioniert. Während der
offiziellen Eröffnung des neuen Logistik-Hubs wurde mit rund 150 Gästen auch das
zehnjährige Bestehen der Asklepios Großhandelsgesellschaft gefeiert.
"Der neue Logistik-Hub ist ein bedeutender Schritt in der Weiterentwicklung der
Einkaufs- und Versorgungsstrukturen der Asklepios Gruppe", sagt Joachim Gemmel,
CEO der Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA , zu der auch die RHÖN-KLINIKUM AG
und die MEDICLIN AG zählen. Das 2022 eröffnete Asklepios Zentrallager in Bad
Oldesloe (https://www.asklepios.com/presse/presse-mitteilungen/konzernmeldungen/
2022010/2022-10-21-Asklepios-Zentrallager-in-Bad-Oldesloe-eroeffnet~ref=cdfc70cd
-6232-45b6-ab2e-965a0bd275a5~) - das größte seiner Art in Deutschland - versorgt
den Frankfurter Hub mit Palettenware und stellt somit auch die Versorgung der
Kliniken und Einrichtungen in Mitte und Süd des Konzerns sicher. "Durch die
Übernahme aller Einkaufs- und Logistikdienstleistungen rund um die
Materialwirtschaft durch die Asklepios Großhandelsgesellschaft können wir
Prozesse weiter optimieren, Synergien nutzen und die Versorgungssicherheit
unserer Kliniken und Einrichtungen nachhaltig verbessern", so Gemmel. Er
gratulierte der Asklepios Großhandelsgesellschaft zugleich zu ihrem zehnjährigen
Bestehen. Seit 2015 wurden eine Reihe von Meilensteinen erreicht, unter anderem
die Zentralisierung, Digitalisierung und Automatisierung der Einkaufs- und
Logistikstrukturen im Konzern Aufbau der eigenen Lagerstruktur, die
asklepiosweite Wäschestandardisierung, die Versorgung externer Kunden sowie die
Integration der Teilkonzerne RHÖN und MEDICLIN in die strategische
Einkaufsstruktur der Asklepios Großhandelsgesellschaft.
"Mit dem neuen Logistik-Hub können wir die Versorgung unserer Kliniken von
Asklepios, RHÖN und MEDICLIN sowie externer Kunden noch besser und effizienter
sicherstellen", sagt Janis Gadanac, Geschäftsführer der Asklepios
Großhandelsgesellschaft mbH .
Vor drei Jahren bereits hat Asklepios mit dem Logistikzentrum in Bad Oldesloe (h
ttps://www.asklepios.com/presse/presse-mitteilungen/konzernmeldungen/2022010/202
2-10-21-Asklepios-Zentrallager-in-Bad-Oldesloe-eroeffnet~ref=cdfc70cd-6232-45b6-
ab2e-965a0bd275a5~) durch den Einsatz modernster Technologien Maßstäbe in der
Logistik für die Gesundheitsversorgung gesetzt. Dieses moderne Logistikzentrum
in Norddeutschland gilt als eines der fortschrittlichsten in Deutschland. Mit
hochautomatisierten Lager- und Kommissioniersystemen sowie innovativen
IT-Lösungen sorgt das Bad Oldesloer Logistikzentrum für eine effiziente und
zuverlässige Versorgung der angeschlossenen Kliniken. Es ermöglicht eine
schnelle und präzise Materialbereitstellung, minimiert Lagerzeiten und trägt
maßgeblich dazu bei, die Versorgungssicherheit innerhalb der Asklepios Gruppe
auf höchstem Niveau zu halten.
