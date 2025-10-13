    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNutrien AktievorwärtsNachrichten zu Nutrien
    RBC stuft Nutrien auf 'Outperform'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nutrien anlässlich der anstehenden Berichtssaison der US-Düngemittelhersteller auf "Outperform" mit einem Kursziel von 70 US-Dollar belassen. Er sei zuversichtlich gestimmt, schrieb Andrew Wong in einer am Montag vorliegenden Vorschau. Die Marktschätzungen seien zu pessimistisch, entsprechend niedrig seien die Branchentitel aktuell bewertet./la/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2025 / 10:15 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2025 / 10:15 / EDT


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Nutrien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,05 % und einem Kurs von 52,10EUR auf Tradegate (13. Oktober 2025, 17:10 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: RBC
    Analyst: Andrew Wong
    Analysiertes Unternehmen: Nutrien
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 70
    Kursziel alt: 70
    Währung: USD
    Zeitrahmen: 12m



