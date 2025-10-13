Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 13.10.2025

Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Auch bei den Ölwerten können WTI und auch Brent zulegen.

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.093,26USD pro Feinunze und notiert damit +1,86 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 51,56USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +2,64 %.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 63,48USD und verzeichnet ein Plus von +1,38 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 59,71USD und verzeichnet ein Plus von +1,73 %.