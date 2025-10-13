Nur Trump kann Frieden in Nahost erreichen

SCHARM EL SCHEICH (dpa-AFX) - Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sisi hat US-Präsident Donald Trump zur Stärkung der Waffenruhe zwischen Israel und Hamas gebeten. Diese Waffenruhe müsse nun gefestigt und die Lieferung von mehr Hilfsgütern ermöglicht werden, sagte al-Sisi bei einem Treffen mit Trump im ägyptischen Scharm el Scheich, wo eine Zeremonie zu dem Abkommen geplant ist. "Sie sind der Einzige, der in der Lage ist, Frieden in dieser Region zu erreichen", sagte al-Sisi.

Zudem bat al-Sisi Trump um Unterstützung bei einer geplanten Konferenz für den Wiederaufbau des weitgehend zerstörten Gazastreifens. Ägypten will die Konferenz gemeinsam mit Deutschland ausrichten. Dem ägyptischen Präsidentenamt zufolge soll sie im November in Kairo stattfinden. Ein genauer Termin steht aber bisher nicht fest.

Al-Sisi und Trump sind die gemeinsamen Gastgeber des "Gipfels für die Frieden" in Scharm el Scheich. Nach ägyptischer Darstellung soll das Treffen das Ende des Kriegs in Gaza markieren. Es ist aber unklar, ob dabei neue Beschlüsse gefasst werden. In dem Konflikt sind immer noch entscheidende Fragen ungelöst./jot/DP/jha



