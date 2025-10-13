    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsTerminevorwärtsNachricht

    Termine am 14. Oktober 2025

    • Fraport und Givaudan veröffentlichen Verkehrszahlen.
    • Wichtige Q3-Zahlen von US-Banken und Unternehmen.
    • IWF präsentiert Weltwirtschaftsausblick und Berichte.

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 14. Oktober 2025

    ^
    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 FRA: Fraport, Verkehrszahlen 9/25
    07:00 CHE: Givaudan, 9M-Umsatz
    07:30 SWE: Ericsson, Q3-Zahlen
    08:00 DEU: Schaeffler, Pre-Close Q3
    08:00 GBR: BP, Q3 Trading Statement
    12:45 USA: Johnson & Johnson, Q3-Zahlen
    13:00 USA: JPMorgan, Q3-Zahlen
    13:00 USA: Wells Fargo, Q3-Zahlen
    13:30 USA: Goldman Sachs, Q3-Zahlen
    13:30 USA: Blackrock, Q3-Zahlen
    14:00 USA: Citigroup, Q3-Zahlen
    15:00 USA: Procter & Gamble, Hauptversammlung
    15:30 USA: General Mills, Investor Day
    17:00 USA: Boeing, Auslieferungen 9/25
    17:45 FRA: LVMH, Q3-Umsatz
    19:00 AUT: Telekom Austria, 9Monatszahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    01:50 JPN: Geldmenge M2/M3 9/25
    08:00 DEU: Verbraucherpreise 9/25 (detailliert)
    08:00 GBR: Arbeitsmarktdaten 8/25
    11:00 DEU: ZEW-Index 10/25
    15:00 USA: IWF, Weltwirtschaftsausblick
    16:15 USA: IWF, Globaler Finanzstabilitätsbericht

    SONSTIGE TERMINE
    09:00 AUT: Prozess gegen Ex-Milliardär René Benko - Vorwurf: Beiseiteschaffen von Vermögenswerten (bis 15.10.)

    09:00 DEU: Jahrestagung des VIK - Verband der Industriellen Energie- und Kraftwirtschaft zu «Industrie im Wandel - Energie, Standort, Transformation», Berlin

    10:30 DEU: Konferenz «Green Fuels Import» von Weltenergierat - Deutschland und Wirtschaftsverband Fuels und Energie e.V. (en2x), Berlin

    14:30 DEU: Eröffnung einer Wasserstoff-Produktionsanlage mit Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne)

    18:00 DEU: Gesundheitswirtschaftskonferenz mit Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU)

    19:00 DEU: Festveranstaltung der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften «Acatech» mit Bundeskanzler Friedrich Merz und Rafael Laguna de la Vera, Berlin

    DEU: Deutsche Wärmekonferenz #connectingheat u.a. mit Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche und Bundesstadtentwicklungsministerin Verena Hubertz, Berlin

    USA: Berufungsentscheidung zu Trump-Zöllen: Frist, um das Urteil anzufechten läuft aus

    SAF: Fortsetzung G20-Treffen der Umwelt- und Klimaminister

    DNK: Informelles Treffen der EU-Handelsminister - 2. Tag

    USA: Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank °

    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi






    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
