NORMA-Expansionsleiter erweitern ihr Netzwerk auf der Expo Real 2025 / Wachstum im Sinne der Verbraucherinnen und Verbraucher (FOTO)

    Nürnberg (ots) - Auch in diesem Jahr war NORMA vom 6. bis 8. Oktober wieder mit
    über 40 Expansionsleiterinnen und Expansionsleitern bei der Expo Real in München
    vertreten. Damit zeigt der Lebensmittelhändler, dass Wachstum und die gezielte
    Erweiterung des Geschäftsgebiets wichtige Teile der Unternehmensstrategie sind.
    Gleichzeitig nutzten die Kolleginnen und Kollegen des Discounters die führende
    Messe der Immobilienwirtschaft, um das deutschlandweite Netzwerk zu pflegen und
    neue Kontakte zu knüpfen. Denn: Gerade die guten Verbindungen in den
    Immobilienmarkt, zu Städten und Gemeinden, Wirtschaftsförderern, Investoren,
    Projektentwicklern und Bauunternehmen helfen, schneller die idealen Standorte
    für neue Filialen und Niederlassungen zu finden, zu erwerben und zu bebauen.

    NORMA wird als verlässlicher Partner wahrgenommen

    Dass sich die Messeteilnahme der NORMA-Mitarbeitenden aus Deutschland,
    Frankreich, Tschechien und Österreich lohnt, zeigt sich in den zahlreichen
    konstruktiven Gesprächen mit Marktteilnehmenden der Immobilienbranche und im
    positiven Feedback auf das Vorgehen von NORMA. Die gewachsenen Beziehungen
    sorgen dafür, dass das Nürnberger Unternehmen in ganz Deutschland als
    verlässlicher Partner wahrgenommen wird. Daher werden bereits im Rahmen der
    Messe mit den Gesprächspartnern erste Potenziale für die NORMA-Expansion
    ausgelotet und das gemeinsame Vorgehen in der Umsetzung besprochen. Auf dieser
    Basis wird in den kommenden Wochen ein weiterer Austausch stattfinden, um die
    passenden Objekte zum Kauf oder zur Miete für NORMA herauszufiltern.

    Ziel des Discounters bei der Auswahl der Standorte ist es, auf der einen Seite
    kleinere Geschäfte in Innenstadtlagen, die bereits in die Jahre gekommen sind,
    sinnvoll zu ersetzen und auf der anderen Seite das Geschäftsgebiet durch
    zusätzliche Standorte weiter auszubauen. Gerade moderne, großflächige Neubauten
    mit ausreichend Parkplätzen an stark frequentierten Verkehrslagen sieht der
    fränkische Lebensmittelhändler als wichtige Zukunftsperspektive.

    Potenzial wie kaum ein anderer Lebensmittelhändler

    NORMA hält viele Potenziale bereit - für Kundinnen und Kunden aber auch für
    Partnerinnen und Partner. Das ergibt sich vor allem aus dem Expansionsgedanken,
    der zum Ziel hat, das Filialnetz weiter zu verdichten und damit die weißen
    Flecken auf der Landkarte in Deutschland nach und nach zu schließen. Gepaart mit
    Synergieeffekten in der Logistik und stetig kürzer werdenden Lieferwegen wird
    NORMA damit nicht nur nachhaltiger. Auch für die Partnerinnen und Partner auf
    der Immobilien-Seite ergeben sich großartige Potenziale.

    Über NORMA:

    Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland,
    Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am
    Markt.

