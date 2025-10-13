Erfolgreicher Expansionskurs geht weiter
NORMA-Expansionsleiter erweitern ihr Netzwerk auf der Expo Real 2025 / Wachstum im Sinne der Verbraucherinnen und Verbraucher (FOTO)
Nürnberg (ots) - Auch in diesem Jahr war NORMA vom 6. bis 8. Oktober wieder mit
über 40 Expansionsleiterinnen und Expansionsleitern bei der Expo Real in München
vertreten. Damit zeigt der Lebensmittelhändler, dass Wachstum und die gezielte
Erweiterung des Geschäftsgebiets wichtige Teile der Unternehmensstrategie sind.
Gleichzeitig nutzten die Kolleginnen und Kollegen des Discounters die führende
Messe der Immobilienwirtschaft, um das deutschlandweite Netzwerk zu pflegen und
neue Kontakte zu knüpfen. Denn: Gerade die guten Verbindungen in den
Immobilienmarkt, zu Städten und Gemeinden, Wirtschaftsförderern, Investoren,
Projektentwicklern und Bauunternehmen helfen, schneller die idealen Standorte
für neue Filialen und Niederlassungen zu finden, zu erwerben und zu bebauen.
NORMA wird als verlässlicher Partner wahrgenommen
Dass sich die Messeteilnahme der NORMA-Mitarbeitenden aus Deutschland,
Frankreich, Tschechien und Österreich lohnt, zeigt sich in den zahlreichen
konstruktiven Gesprächen mit Marktteilnehmenden der Immobilienbranche und im
positiven Feedback auf das Vorgehen von NORMA. Die gewachsenen Beziehungen
sorgen dafür, dass das Nürnberger Unternehmen in ganz Deutschland als
verlässlicher Partner wahrgenommen wird. Daher werden bereits im Rahmen der
Messe mit den Gesprächspartnern erste Potenziale für die NORMA-Expansion
ausgelotet und das gemeinsame Vorgehen in der Umsetzung besprochen. Auf dieser
Basis wird in den kommenden Wochen ein weiterer Austausch stattfinden, um die
passenden Objekte zum Kauf oder zur Miete für NORMA herauszufiltern.
Ziel des Discounters bei der Auswahl der Standorte ist es, auf der einen Seite
kleinere Geschäfte in Innenstadtlagen, die bereits in die Jahre gekommen sind,
sinnvoll zu ersetzen und auf der anderen Seite das Geschäftsgebiet durch
zusätzliche Standorte weiter auszubauen. Gerade moderne, großflächige Neubauten
mit ausreichend Parkplätzen an stark frequentierten Verkehrslagen sieht der
fränkische Lebensmittelhändler als wichtige Zukunftsperspektive.
Potenzial wie kaum ein anderer Lebensmittelhändler
NORMA hält viele Potenziale bereit - für Kundinnen und Kunden aber auch für
Partnerinnen und Partner. Das ergibt sich vor allem aus dem Expansionsgedanken,
der zum Ziel hat, das Filialnetz weiter zu verdichten und damit die weißen
Flecken auf der Landkarte in Deutschland nach und nach zu schließen. Gepaart mit
Synergieeffekten in der Logistik und stetig kürzer werdenden Lieferwegen wird
NORMA damit nicht nur nachhaltiger. Auch für die Partnerinnen und Partner auf
der Immobilien-Seite ergeben sich großartige Potenziale.
Über NORMA:
Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland,
Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am
Markt.
Pressekontakt:
Katja Heck
NORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG
Leiterin Kommunikation und Werbung
Manfred-Roth-Straße 7
D-90766 Fürth
mailto:k.heck@norma-online.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/62097/6136896
OTS: NORMA
