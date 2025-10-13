Fußballfans aufgepasst: Dieser Spitzenklub könnte bald den Besitzer wechseln!

Für den englischen Spitzenclub Manchester United verläuft die aktuelle Saison der Premier League bislang bescheiden. Nach sieben Spielen hat die Mannschaft eine magere Ausbeute von 10 Punkten aus drei Siegen und einem Unentschieden erzielt. Auf den aktuellen Leader Arsenal fehlen bereits 6 Punkte, die internationalen Startplätze sind 3 Punkte entfernt.

Deutlich besser läuft es hingegen für die Aktie des börsennotierten Fußballvereins. Zwar steht gegenüber dem Jahreswechsel ein Minus von etwa 3 Prozent zu Buche, doch in den vergangenen 6 Monaten haben die Anteile nach einer steilen Erholungsrallye 21,4 Prozent an Wert gewinnen können. Dabei spielen auch hartnäckige Übernahmegerüchte eine Rolle.

Möglicherweise kommt es zu einem Bieterwettstreit

Diese haben sich zum Wochenauftakt erneut verdichtet. Offenbar befindet sich der Verein in fortgeschrittenen Gesprächen mit Finanzinvestoren aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Diese seien an einem Kauf des Erfolgsclubs interessiert. Die Vertreter beider Verhandlungsparteien sollen noch am Montag zusammenkommen und für alle Möglichkeiten offen sein.

Möglicherweise kommt es dabei sogar zu einem Bieterwettstreit, denn auf dem Kurznachrichtendienst X kursierenden Gerüchten zufolge soll Interesse an Manchester United auch in Saudi-Arabien bestehen. Ein Regierungsvertreter aus Riad hat gepostet, dass der Verein kurz davor stehe, einen neuen Investor zu präsentieren, der auch an einer vollständigen Übernahme interessiert sei.

Hohe Schulden, kaum Gewinne

Die Gerüchte kommen zu einem für den Verein kritischen Zeitpunkt. Denn nicht nur sportlich, sondern auch finanziell ist es hier zuletzt nur mäßig gelaufen. Erst vor vier Wochen hatte Manchester United seinen Ausblick gesenkt, außerdem sitzt der Club auf Verbindlichkeiten in Höhe von umgerechnet etwa 650 Millionen US-Dollar.

In den vergangenen 10 Geschäftsjahren hat Manchester United lediglich dreimal einen Nettogewinn präsentieren können. In den abgelaufenen 12 Monaten beläuft sich die Bilanz auf ein Minus von 45,3 Millionen US-Dollar.

Anteile gefragt, legen mehr als 6 Prozent zu

Über den möglichen Transaktionswert ist aktuell noch nichts bekannt. Ungeachtet dessen gewinnen die Anteile zum Wochenauftakt am Handelsplatz in New York mehr als 6 Prozent an Wert und machen damit die Verluste der zurückliegenden Wochen wett.

Bislang dürften die wenigsten Anlegerinnen und Anleger hier Gewinne erzielt haben. In den vergangenen 10 Jahren hat sich die Aktie kaum vom Fleck bewegt und vorwiegend seitwärts tendiert. Die Bilanz beläuft sich in diesem Zeitraum auf magere 3,7 Prozent. Ein Investment in den US-Gesamtmarktindex S&P 500 hat rund 293,4 Prozent abgeworfen.

Fazit: Um diese Aktie wäre es nicht schade

Die Fußballwelt könnte unmittelbar vor einer milliardenschweren Übernahme stehen. Berichten zufolge könnten bis zu zwei Finanzinvestoren vor dem Kauf von Manchester United stehen und dabei sogar in einen Bieterwettstreit um den aktuell mit 2,75 Milliarden US-Dollar bewerteten Verein eintreten. Das lässt die Anteile am Montag kräftig an Wert gewinnen.

Langfristig war für Anlegerinnen und Anleger mit der Aktie kaum etwas zu gewinnen. Das gilt im Übrigen auch für andere börsennotierte Fußballvereine wie Borussia Dortmund. Sollte es daher zu einer Transaktion kommen, dürfte der Aktie kaum jemand hinterher trauern.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die Manchester United Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,26 % und einem Kurs von 14,60EUR auf Tradegate (13. Oktober 2025, 17:57 Uhr) gehandelt.