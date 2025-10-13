Der Börsen-Tag
Globale Aktienindizes im Aufwind: S&P 500 und Dow Jones führen Rallye an!
An den globalen Börsen herrscht heute Aufbruchstimmung: Die wichtigsten Indizes verzeichnen deutliche Zuwächse, angeführt von den US-amerikanischen Märkten. Auch die deutschen Indizes zeigen positive Trends.
Foto: Jörg Carstensen - dpa
Entwicklung der IndizesAm heutigen Handelstag verzeichnen die wichtigsten Aktienindizes weltweit positive Entwicklungen. Der deutsche Leitindex DAX steht aktuell bei 24.394,59 Punkten und verzeichnet ein Plus von 0,88%. Der MDAX, der die mittelgroßen Unternehmen abbildet, zeigt eine noch stärkere Performance mit einem Anstieg von 1,02% und notiert bei 30.453,13 Punkten. Der SDAX, der kleinere Unternehmen umfasst, liegt bei 17.261,14 Punkten und steigt um 0,84%. Der TecDAX, der sich auf Technologieunternehmen konzentriert, zeigt ebenfalls einen Zuwachs von 0,84% und steht bei 3.677,71 Punkten. Auf internationaler Ebene zeigt der US-amerikanische Dow Jones eine bemerkenswerte Entwicklung mit einem Anstieg von 1,28% und erreicht 46.076,99 Punkte. Der S&P 500, der die 500 größten börsennotierten US-Unternehmen umfasst, übertrifft die anderen Indizes mit einem Plus von 1,48% und notiert bei 6.650,58 Punkten. Insgesamt zeigt sich ein positiver Trend an den Börsen, wobei insbesondere die US-amerikanischen Indizes Dow Jones und S&P 500 die stärksten Zuwächse verzeichnen. Dies könnte auf eine optimistische Stimmung der Anleger und positive wirtschaftliche Signale hindeuten. Die deutschen Indizes folgen diesem Trend, wobei der MDAX die stärkste Performance unter den deutschen Indizes zeigt.
DAX TopwerteFresenius Medical Care führt die DAX-Werte mit einem Anstieg von 2.39% an, gefolgt von Siemens Energy mit 2.08% und Siemens, das um 1.67% zulegte.
DAX FlopwerteIm Gegensatz dazu verzeichnete die Deutsche Telekom einen Rückgang von -0.51%, während die Commerzbank um -0.77% fiel. Bayer schloss mit einem Minus von -0.88%.
MDAX TopwerteCarl Zeiss Meditec glänzte im MDAX mit einem beeindruckenden Plus von 6.92%, gefolgt von AIXTRON mit 3.81% und Aurubis, das um 3.40% zulegte.
MDAX FlopwerteDie RENK Group fiel um -2.05%, während die AUTO1 Group einen Rückgang von -2.18% verzeichnete. PUMA schloss mit einem Minus von -2.26%.
SDAX TopwerteIm SDAX setzte SUESS MicroTec mit einem Anstieg von 13.21% neue Maßstäbe, gefolgt von SILTRONIC AG mit 4.48% und Jenoptik, das um 3.41% zulegte.
SDAX FlopwerteKloeckner fiel um -2.78%, während PNE einen Rückgang von -4.90% verzeichnete. Wacker Neuson schloss mit einem Minus von -6.95%.
TecDAX TopwerteSUESS MicroTec und Carl Zeiss Meditec führten den TecDAX an, beide mit bemerkenswerten Zuwächsen von 13.21% und 6.92%. SILTRONIC AG folgte mit 4.48%.
TecDAX FlopwerteKontron fiel um -0.93%, Nagarro um -1.15%, während PNE erneut mit einem Rückgang von -4.90% zu kämpfen hatte.
Dow Jones TopwerteIm Dow Jones stieg die Goldman Sachs Group um 3.41%, gefolgt von NVIDIA mit 2.80% und JPMorgan Chase, das um 2.44% zulegte.
Dow Jones FlopwerteCaterpillar verzeichnete einen Rückgang von -0.24%, während Coca-Cola um -0.60% fiel. Procter & Gamble schloss mit einem Minus von -1.39%.
S&P 500 TopwerteIm S&P 500 glänzten Albemarle und Monolithic Power Systems mit jeweils 8.91%, gefolgt von Broadcom, das um 8.73% zulegte.
S&P 500 FlopwerteAltria Group fiel um -2.68%, während Conagra Brands und Monster Beverage beide einen Rückgang von -2.74% verzeichneten.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte