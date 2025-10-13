Goldman Sachs Group Aktie gut behauptet +3,45 % - 13.10.2025

Am heutigen Handelstag konnte die Goldman Sachs Group Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +3,45 % im Plus. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Goldman Sachs ist eine führende Investmentbank mit globaler Reichweite, spezialisiert auf Investmentbanking, Wertpapierhandel und Vermögensverwaltung. Sie konkurriert mit großen Finanzinstituten wie JPMorgan und Morgan Stanley und hebt sich durch ihre Innovationskraft und Expertise in Fusionen und Übernahmen ab.

Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die Goldman Sachs Group Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +10,01 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Goldman Sachs Group Aktie damit um -1,63 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,32 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +20,34 % gewonnen.

Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,23 % geändert.

Goldman Sachs Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,63 % 1 Monat -0,32 % 3 Monate +10,01 % 1 Jahr +40,46 %

Informationen zur Goldman Sachs Group Aktie

Es gibt 303 Mio. Goldman Sachs Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 206,64 Mrd.EUR wert.

An den globalen Börsen herrscht heute Aufbruchstimmung: Die wichtigsten Indizes verzeichnen deutliche Zuwächse, angeführt von den US-amerikanischen Märkten. Auch die deutschen Indizes zeigen positive Trends.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

Goldman Sachs Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die Goldman Sachs Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Goldman Sachs Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.