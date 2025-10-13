    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Probleme durch Sperrung auf ICE-Strecke München-Nürnberg

    • Streckensperrung zwischen München und Nürnberg.
    • Polizeieinsatz verursacht Verspätungen und Ausfälle.
    • Ersatzverkehr für Regionalzüge in Ingolstadt eingerichtet.

    INGOLSTADT (dpa-AFX) - Wegen einer Streckensperrung müssen Bahnfahrer zwischen München und Nürnberg aktuell mit Verspätungen und Zugausfällen rechnen. Grund sei ein Polizeieinsatz, sagte ein Bahnsprecher. Details nannte er nicht. ICEs würden wegen der Sperrung der Schnellstrecke über Treuchtlingen umgeleitet, was für Fahrgäste - auch auf der viel genutzten Route München-Berlin - etwa eine halbe Stunde Verspätung bedeute.

    Regionalzüge würden zudem in Ingolstadt-Nord und in Allersberg nicht mehr weiterfahren. Die Bahn bemühe sich um einen Ersatzverkehr, sagte der Bahnsprecher am Nachmittag. Kurze Zeit später meldete die Bahn, dass dieser nun vorhanden sei. Wie lange der Einsatz und die Sperrung noch dauern könnten, blieb zunächst unklar./fjm/DP/jha





