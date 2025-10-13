Mehr als 70 Fertigbau-Unternehmen protestieren gegen bürokratische Willkür bei kostenintensiver Tarifeinordnung von Mitarbeitenden

Berlin (ots) - Tarifänderung bremst kostengünstiges Bauen ausMitten in der Baukrise droht die Berufsgenossenschaft (BG) Bau ausgerechnetsolche Bauunternehmen auszubremsen, die schnell bezahlbaren Wohnraum schaffenkönnten. Deshalb wehrt sich die Fertigbauindustrie vehement gegen die falscheTarifeinstufung durch die BG Bau und damit gegen eine staatlich verordnetedrastische Kostenerhöhung. In einer bislang nie dagewesenen Klagewelle, wehrensich deshalb inzwischen mehr als 70 Unternehmen gegen die aus ihrer Sichtunsachgemäßen Tarife. Erste Gerichtsentscheidungen geben den Unternehmen Recht.Ein neuer Gefahrtarif der Berufsgenossenschaft Bau (BG Bau) führt zu erheblichenBeitragssteigerungen für industrielle Fertigbau- und Holzbauunternehmen. Aufeiner Pressekonferenz in Stuttgart kritisierte heute Prof. Dr. Mathias Schäfer,Präsident der Interessengemeinschaft Arbeitssicherheit Holzfertigteilbau (IGAH)und des Bundesverbandes Deutscher Fertigbau (BDF) sowie Geschäftsführer derFingerHaus GmbH aus dem hessischen Frankenberg die neue Tarifeinstufung: "Mitder völlig ungerechtfertigten Tarifänderung und der damit einhergehendenskandalösen Verdopplung der Beiträge, belastet die BG Bau genau jene Firmen, dieVorreiter im seriellen und klimaneutralen Bauen sind und kostengünstigenWohnraum herstellen können. Das ist eine himmelschreiende Ungerechtigkeit."Die BG Bau konterkariere damit den Willen des Bundestags und derBundesregierung, Bauen preiswerter und schneller zu machen und somit einenBeitrag zur Linderung der Wohnungsnot zu leisten. Schäfer: "Dieser Beschluss derBG Bau ist komplett kontraproduktiv, denn Bauen wird somit immer mehr Teil dersozialen Frage, anstatt diese zu lösen. Das ist für Bauunternehmen, Verbraucherund die Gesellschaft insgesamt schädlich."In ihrem so genannten 4. Gefahrtarif stuft die BG Bau als für die Bauwirtschaftzuständige gesetzliche Unfallversicherung die Holzfertigteilbaubetriebe in diegleiche Tarifstelle ein wie handwerklich tätige Zimmereibetriebe oderDachdecker. Und dies, obwohl die Fertigbauunternehmen deutlich geringereUnfallstatistiken nachweisen können, die in ihrer industriellen Bauweisebegründet sind. Denn während Zimmerer täglich bei Wind und Wetter auf Baustellenarbeiten, entstehen Fertigbaugebäude überwiegend in geschütztenProduktionshallen mit einem wesentlich geringeren Unfallrisiko. Der Vorteil derVorfertigung kommt auch hier deutlich zum Tragen.Das beweisen sogar von der BG Bau selbst vorgelegte Zahlen: Die Unfallkosten pro1.000 Beschäftigte sind auf Seiten der Hersteller von Holzfertigteilen um rund26 % geringer. Ihre Gleichstellung mit deutlich riskanteren Berufsgruppen führt