Klagewelle
Mehr als 70 Fertigbau-Unternehmen protestieren gegen bürokratische Willkür bei kostenintensiver Tarifeinordnung von Mitarbeitenden
Berlin (ots) - Tarifänderung bremst kostengünstiges Bauen aus
Mitten in der Baukrise droht die Berufsgenossenschaft (BG) Bau ausgerechnet
solche Bauunternehmen auszubremsen, die schnell bezahlbaren Wohnraum schaffen
könnten. Deshalb wehrt sich die Fertigbauindustrie vehement gegen die falsche
Tarifeinstufung durch die BG Bau und damit gegen eine staatlich verordnete
drastische Kostenerhöhung. In einer bislang nie dagewesenen Klagewelle, wehren
sich deshalb inzwischen mehr als 70 Unternehmen gegen die aus ihrer Sicht
unsachgemäßen Tarife. Erste Gerichtsentscheidungen geben den Unternehmen Recht.
Ein neuer Gefahrtarif der Berufsgenossenschaft Bau (BG Bau) führt zu erheblichen
Beitragssteigerungen für industrielle Fertigbau- und Holzbauunternehmen. Auf
einer Pressekonferenz in Stuttgart kritisierte heute Prof. Dr. Mathias Schäfer,
Präsident der Interessengemeinschaft Arbeitssicherheit Holzfertigteilbau (IGAH)
und des Bundesverbandes Deutscher Fertigbau (BDF) sowie Geschäftsführer der
FingerHaus GmbH aus dem hessischen Frankenberg die neue Tarifeinstufung: "Mit
der völlig ungerechtfertigten Tarifänderung und der damit einhergehenden
skandalösen Verdopplung der Beiträge, belastet die BG Bau genau jene Firmen, die
Vorreiter im seriellen und klimaneutralen Bauen sind und kostengünstigen
Wohnraum herstellen können. Das ist eine himmelschreiende Ungerechtigkeit."
Die BG Bau konterkariere damit den Willen des Bundestags und der
Bundesregierung, Bauen preiswerter und schneller zu machen und somit einen
Beitrag zur Linderung der Wohnungsnot zu leisten. Schäfer: "Dieser Beschluss der
BG Bau ist komplett kontraproduktiv, denn Bauen wird somit immer mehr Teil der
sozialen Frage, anstatt diese zu lösen. Das ist für Bauunternehmen, Verbraucher
und die Gesellschaft insgesamt schädlich."
In ihrem so genannten 4. Gefahrtarif stuft die BG Bau als für die Bauwirtschaft
zuständige gesetzliche Unfallversicherung die Holzfertigteilbaubetriebe in die
gleiche Tarifstelle ein wie handwerklich tätige Zimmereibetriebe oder
Dachdecker. Und dies, obwohl die Fertigbauunternehmen deutlich geringere
Unfallstatistiken nachweisen können, die in ihrer industriellen Bauweise
begründet sind. Denn während Zimmerer täglich bei Wind und Wetter auf Baustellen
arbeiten, entstehen Fertigbaugebäude überwiegend in geschützten
Produktionshallen mit einem wesentlich geringeren Unfallrisiko. Der Vorteil der
Vorfertigung kommt auch hier deutlich zum Tragen.
Das beweisen sogar von der BG Bau selbst vorgelegte Zahlen: Die Unfallkosten pro
1.000 Beschäftigte sind auf Seiten der Hersteller von Holzfertigteilen um rund
26 % geringer. Ihre Gleichstellung mit deutlich riskanteren Berufsgruppen führt
