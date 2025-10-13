    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Mehr als 70 Fertigbau-Unternehmen protestieren gegen bürokratische Willkür bei kostenintensiver Tarifeinordnung von Mitarbeitenden

    Berlin (ots) - Tarifänderung bremst kostengünstiges Bauen aus

    Mitten in der Baukrise droht die Berufsgenossenschaft (BG) Bau ausgerechnet
    solche Bauunternehmen auszubremsen, die schnell bezahlbaren Wohnraum schaffen
    könnten. Deshalb wehrt sich die Fertigbauindustrie vehement gegen die falsche
    Tarifeinstufung durch die BG Bau und damit gegen eine staatlich verordnete
    drastische Kostenerhöhung. In einer bislang nie dagewesenen Klagewelle, wehren
    sich deshalb inzwischen mehr als 70 Unternehmen gegen die aus ihrer Sicht
    unsachgemäßen Tarife. Erste Gerichtsentscheidungen geben den Unternehmen Recht.

    Ein neuer Gefahrtarif der Berufsgenossenschaft Bau (BG Bau) führt zu erheblichen
    Beitragssteigerungen für industrielle Fertigbau- und Holzbauunternehmen. Auf
    einer Pressekonferenz in Stuttgart kritisierte heute Prof. Dr. Mathias Schäfer,
    Präsident der Interessengemeinschaft Arbeitssicherheit Holzfertigteilbau (IGAH)
    und des Bundesverbandes Deutscher Fertigbau (BDF) sowie Geschäftsführer der
    FingerHaus GmbH aus dem hessischen Frankenberg die neue Tarifeinstufung: "Mit
    der völlig ungerechtfertigten Tarifänderung und der damit einhergehenden
    skandalösen Verdopplung der Beiträge, belastet die BG Bau genau jene Firmen, die
    Vorreiter im seriellen und klimaneutralen Bauen sind und kostengünstigen
    Wohnraum herstellen können. Das ist eine himmelschreiende Ungerechtigkeit."

    Die BG Bau konterkariere damit den Willen des Bundestags und der
    Bundesregierung, Bauen preiswerter und schneller zu machen und somit einen
    Beitrag zur Linderung der Wohnungsnot zu leisten. Schäfer: "Dieser Beschluss der
    BG Bau ist komplett kontraproduktiv, denn Bauen wird somit immer mehr Teil der
    sozialen Frage, anstatt diese zu lösen. Das ist für Bauunternehmen, Verbraucher
    und die Gesellschaft insgesamt schädlich."

    In ihrem so genannten 4. Gefahrtarif stuft die BG Bau als für die Bauwirtschaft
    zuständige gesetzliche Unfallversicherung die Holzfertigteilbaubetriebe in die
    gleiche Tarifstelle ein wie handwerklich tätige Zimmereibetriebe oder
    Dachdecker. Und dies, obwohl die Fertigbauunternehmen deutlich geringere
    Unfallstatistiken nachweisen können, die in ihrer industriellen Bauweise
    begründet sind. Denn während Zimmerer täglich bei Wind und Wetter auf Baustellen
    arbeiten, entstehen Fertigbaugebäude überwiegend in geschützten
    Produktionshallen mit einem wesentlich geringeren Unfallrisiko. Der Vorteil der
    Vorfertigung kommt auch hier deutlich zum Tragen.

    Das beweisen sogar von der BG Bau selbst vorgelegte Zahlen: Die Unfallkosten pro
    1.000 Beschäftigte sind auf Seiten der Hersteller von Holzfertigteilen um rund
    26 % geringer. Ihre Gleichstellung mit deutlich riskanteren Berufsgruppen führt
