Militär
Hamas übergibt zwei tote Geiseln ans Rote Kreuz
Für Sie zusammengefasst
- Hamas übergibt zwei Särge an Rotes Kreuz in Gaza.
- 20 lebende Geiseln wurden an Israel übergeben.
- Empörung über nur 4 von 28 toten Geiseln.
GAZA/TEL AVIV (dpa-AFX) - Die islamistische Hamas hat dem Roten Kreuz im Gazastreifen zwei Särge mit den sterblichen Überresten toter Geiseln übergeben. Das teilte die israelische Armee mit. Den Informationen zufolge soll es am Montag noch eine weitere Übergabe der Särge zweier toter Geiseln geben.
Am Morgen waren die 20 lebenden Geiseln aus der Gewalt der Hamas übergeben worden. Sie sind mittlerweile in israelischen Krankenhäusern und wieder mit ihren Familien vereint.
Für Empörung sorgte in Israel, dass die Hamas lediglich 4 der 28 toten Geiseln übergeben würde. Die Vereinbarung über die Waffenruhe im Gaza-Krieg sieht vor, dass - neben den Überlebenen - sämtliche tote Geiseln ausgehändigt werden./czy/DP/jha
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen