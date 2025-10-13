    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Trading.de ist Speaker auf der World of Trading 2025

    Frankfurt (ots) - Am 7. und 8. November 2025 findet im Forum Messe Frankfurt die
    World of Trading statt - das bedeutendste Event für Trader, Broker und
    Investoren im deutschsprachigen Raum. Zwei Tage lang stehen
    Live-Trading-Sessions, Fachvorträge und praxisnahe Workshops im Mittelpunkt.
    Neben zahlreichen Top-Referenten sind in diesem Jahr auch die Gründer der
    Ausbildungsplattform Trading.de, Andre Witzel und Jia Tian Rong, als Speaker auf
    der Bühne vertreten.

    Trading.de mit zwei Vorträgen auf der Messe vertreten

    Mit zwei Fachvorträgen bringt Trading.de praxisnahes Wissen rund um den Alltag
    von berufstätigen Tradern auf die Messebühnen.

    Der erste Vortrag findet am Freitag, dem 7. November 2025, von 12:00 bis 12:30
    Uhr in Raum 5 statt. Unter dem Titel " Price Action - die einfache
    Trading-Strategie für Berufstätige (https://www.wot-messe.de/veranstaltung/price
    -action-die-einfache-trading-strategie-fur-berufstatige) " erklären Witzel und
    Rong, wie sich mit einer klaren Handelsstruktur und verständlicher Methode ein
    realistischer Einstieg in den Markt umsetzen lässt.

    "Unser Ziel ist, Berufstätigen zu zeigen, dass Trading kein Vollzeitjob sein
    muss", sagt Gründer Andre Witzel. "Mit einem festen Ablauf und einem klaren
    System kann man Märkte lesen und gezielt handeln, ohne sich in zu vielen
    Indikatoren oder Theorien zu verlieren."

    Im Mittelpunkt steht die sogenannte Price-Action-Methode - eine Strategie, die
    auf das Lesen von Preisbewegungen setzt und auf technische Hilfsmittel
    weitgehend verzichtet. Sie richtet sich an Menschen, die täglich nur ein bis
    zwei Stunden für das Trading aufbringen können und dennoch langfristige
    Ergebnisse anstreben.

    Am Samstag, den 8. November 2025, von 9:30 bis 9:55 Uhr, treten Witzel und Rong
    erneut auf - diesmal auf der Hauptbühne der World of Trading. Der Vortrag "
    Lerne, wie wir Anfängern helfen, nebenberuflich mit Trading ein Neben- oder
    Haupteinkommen aufzubauen (https://www.wot-messe.de/veranstaltung/lerne-wie-wir-
    anfangern-helfen-nebenberuflich-mit-trading-ein-neben-oder-haupteinkommen-aufzub
    auen) " ist für alle Messebesucher kostenlos zugänglich.

    Hier geht es um den Aufbau eines systematischen Lernwegs: vom ersten
    risikofreien Üben bis zum verantwortungsvollen Handel mit echtem Kapital, wie
    Einsteiger Schritt für Schritt Struktur, Disziplin und Routine in ihr Trading
    bringen können.

    "Viele Anfänger verlieren den Überblick, weil sie zu viel Theorie konsumieren
    und zu wenig Praxis erleben", sagt Jia Tian Rong. "Wir zeigen einen Weg, der
    sich an echten Marktbedingungen orientiert und in den Alltag integrierbar ist."

    Persönlicher Austausch am Messestand

    Neben ihren Vorträgen wird Trading.de auch als Aussteller auf der World of
    Trading vertreten sein. Besucher können sich am Stand direkt mit den Coaches
    austauschen, Einblicke in die Trading.de Ausbildung gewinnen und den neuen
    Trading.de Simulator kennenlernen - ein browserbasiertes Tool, mit dem sich
    Handelsstrategien unter Echtzeitbedingungen üben lassen.

    Über die Speaker von Trading.de

    Andre Witzel und Jia Tian Rong sind erfahrene Trader und Gründer der Plattform
    Trading.de (https://trading.de/) . Beide arbeiten ausschließlich mit ihrer
    eigenen Price-Action-Strategie, die sie in den vergangenen Jahren entwickelt und
    kontinuierlich verfeinert haben. Ihre Ausbildung richtet sich gezielt an
    Berufstätige, die Trading strukturiert, praxisnah und mit klaren Regeln erlernen
    möchten.

    Bevor sie Trading.de gründeten, sammelten Witzel und Rong selbst umfangreiche
    Erfahrungen in der Szene, auch mit überteuerten und wenig persönlichen Kursen.
    Aus dieser Erfahrung entstand der Wunsch, ein transparentes, umsetzbares
    Ausbildungssystem zu schaffen.

    Pressekontakt:

    Andre Witzel
    mailto:info@trading.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/173046/6136943
    OTS: Witzel Capital LTD.




