Trading.de ist Speaker auf der World of Trading 2025
Frankfurt (ots) - Am 7. und 8. November 2025 findet im Forum Messe Frankfurt die
World of Trading statt - das bedeutendste Event für Trader, Broker und
Investoren im deutschsprachigen Raum. Zwei Tage lang stehen
Live-Trading-Sessions, Fachvorträge und praxisnahe Workshops im Mittelpunkt.
Neben zahlreichen Top-Referenten sind in diesem Jahr auch die Gründer der
Ausbildungsplattform Trading.de, Andre Witzel und Jia Tian Rong, als Speaker auf
der Bühne vertreten.
Trading.de mit zwei Vorträgen auf der Messe vertreten
Mit zwei Fachvorträgen bringt Trading.de praxisnahes Wissen rund um den Alltag
von berufstätigen Tradern auf die Messebühnen.
Der erste Vortrag findet am Freitag, dem 7. November 2025, von 12:00 bis 12:30
Uhr in Raum 5 statt. Unter dem Titel " Price Action - die einfache
Trading-Strategie für Berufstätige (https://www.wot-messe.de/veranstaltung/price
-action-die-einfache-trading-strategie-fur-berufstatige) " erklären Witzel und
Rong, wie sich mit einer klaren Handelsstruktur und verständlicher Methode ein
realistischer Einstieg in den Markt umsetzen lässt.
"Unser Ziel ist, Berufstätigen zu zeigen, dass Trading kein Vollzeitjob sein
muss", sagt Gründer Andre Witzel. "Mit einem festen Ablauf und einem klaren
System kann man Märkte lesen und gezielt handeln, ohne sich in zu vielen
Indikatoren oder Theorien zu verlieren."
Im Mittelpunkt steht die sogenannte Price-Action-Methode - eine Strategie, die
auf das Lesen von Preisbewegungen setzt und auf technische Hilfsmittel
weitgehend verzichtet. Sie richtet sich an Menschen, die täglich nur ein bis
zwei Stunden für das Trading aufbringen können und dennoch langfristige
Ergebnisse anstreben.
Am Samstag, den 8. November 2025, von 9:30 bis 9:55 Uhr, treten Witzel und Rong
erneut auf - diesmal auf der Hauptbühne der World of Trading. Der Vortrag "
Lerne, wie wir Anfängern helfen, nebenberuflich mit Trading ein Neben- oder
Haupteinkommen aufzubauen (https://www.wot-messe.de/veranstaltung/lerne-wie-wir-
anfangern-helfen-nebenberuflich-mit-trading-ein-neben-oder-haupteinkommen-aufzub
auen) " ist für alle Messebesucher kostenlos zugänglich.
Hier geht es um den Aufbau eines systematischen Lernwegs: vom ersten
risikofreien Üben bis zum verantwortungsvollen Handel mit echtem Kapital, wie
Einsteiger Schritt für Schritt Struktur, Disziplin und Routine in ihr Trading
bringen können.
"Viele Anfänger verlieren den Überblick, weil sie zu viel Theorie konsumieren
und zu wenig Praxis erleben", sagt Jia Tian Rong. "Wir zeigen einen Weg, der
sich an echten Marktbedingungen orientiert und in den Alltag integrierbar ist."
Persönlicher Austausch am Messestand
Neben ihren Vorträgen wird Trading.de auch als Aussteller auf der World of
Trading vertreten sein. Besucher können sich am Stand direkt mit den Coaches
austauschen, Einblicke in die Trading.de Ausbildung gewinnen und den neuen
Trading.de Simulator kennenlernen - ein browserbasiertes Tool, mit dem sich
Handelsstrategien unter Echtzeitbedingungen üben lassen.
Über die Speaker von Trading.de
Andre Witzel und Jia Tian Rong sind erfahrene Trader und Gründer der Plattform
Trading.de (https://trading.de/) . Beide arbeiten ausschließlich mit ihrer
eigenen Price-Action-Strategie, die sie in den vergangenen Jahren entwickelt und
kontinuierlich verfeinert haben. Ihre Ausbildung richtet sich gezielt an
Berufstätige, die Trading strukturiert, praxisnah und mit klaren Regeln erlernen
möchten.
Bevor sie Trading.de gründeten, sammelten Witzel und Rong selbst umfangreiche
Erfahrungen in der Szene, auch mit überteuerten und wenig persönlichen Kursen.
Aus dieser Erfahrung entstand der Wunsch, ein transparentes, umsetzbares
Ausbildungssystem zu schaffen.
Pressekontakt:
Andre Witzel
mailto:info@trading.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/173046/6136943
OTS: Witzel Capital LTD.
