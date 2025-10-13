Trading.de ist Speaker auf der World of Trading 2025

Frankfurt (ots) - Am 7. und 8. November 2025 findet im Forum Messe Frankfurt die

World of Trading statt - das bedeutendste Event für Trader, Broker und

Investoren im deutschsprachigen Raum. Zwei Tage lang stehen

Live-Trading-Sessions, Fachvorträge und praxisnahe Workshops im Mittelpunkt.

Neben zahlreichen Top-Referenten sind in diesem Jahr auch die Gründer der

Ausbildungsplattform Trading.de, Andre Witzel und Jia Tian Rong, als Speaker auf

der Bühne vertreten.



Trading.de mit zwei Vorträgen auf der Messe vertreten





Mit zwei Fachvorträgen bringt Trading.de praxisnahes Wissen rund um den Alltag

von berufstätigen Tradern auf die Messebühnen.



Der erste Vortrag findet am Freitag, dem 7. November 2025, von 12:00 bis 12:30

Uhr in Raum 5 statt. Unter dem Titel " Price Action - die einfache

Trading-Strategie für Berufstätige (https://www.wot-messe.de/veranstaltung/price

-action-die-einfache-trading-strategie-fur-berufstatige) " erklären Witzel und

Rong, wie sich mit einer klaren Handelsstruktur und verständlicher Methode ein

realistischer Einstieg in den Markt umsetzen lässt.



"Unser Ziel ist, Berufstätigen zu zeigen, dass Trading kein Vollzeitjob sein

muss", sagt Gründer Andre Witzel. "Mit einem festen Ablauf und einem klaren

System kann man Märkte lesen und gezielt handeln, ohne sich in zu vielen

Indikatoren oder Theorien zu verlieren."



Im Mittelpunkt steht die sogenannte Price-Action-Methode - eine Strategie, die

auf das Lesen von Preisbewegungen setzt und auf technische Hilfsmittel

weitgehend verzichtet. Sie richtet sich an Menschen, die täglich nur ein bis

zwei Stunden für das Trading aufbringen können und dennoch langfristige

Ergebnisse anstreben.



Am Samstag, den 8. November 2025, von 9:30 bis 9:55 Uhr, treten Witzel und Rong

erneut auf - diesmal auf der Hauptbühne der World of Trading. Der Vortrag "

Lerne, wie wir Anfängern helfen, nebenberuflich mit Trading ein Neben- oder

Haupteinkommen aufzubauen (https://www.wot-messe.de/veranstaltung/lerne-wie-wir-

anfangern-helfen-nebenberuflich-mit-trading-ein-neben-oder-haupteinkommen-aufzub

auen) " ist für alle Messebesucher kostenlos zugänglich.



Hier geht es um den Aufbau eines systematischen Lernwegs: vom ersten

risikofreien Üben bis zum verantwortungsvollen Handel mit echtem Kapital, wie

Einsteiger Schritt für Schritt Struktur, Disziplin und Routine in ihr Trading

bringen können.



"Viele Anfänger verlieren den Überblick, weil sie zu viel Theorie konsumieren

und zu wenig Praxis erleben", sagt Jia Tian Rong. "Wir zeigen einen Weg, der

sich an echten Marktbedingungen orientiert und in den Alltag integrierbar ist."



Persönlicher Austausch am Messestand



Neben ihren Vorträgen wird Trading.de auch als Aussteller auf der World of

Trading vertreten sein. Besucher können sich am Stand direkt mit den Coaches

austauschen, Einblicke in die Trading.de Ausbildung gewinnen und den neuen

Trading.de Simulator kennenlernen - ein browserbasiertes Tool, mit dem sich

Handelsstrategien unter Echtzeitbedingungen üben lassen.



Über die Speaker von Trading.de



Andre Witzel und Jia Tian Rong sind erfahrene Trader und Gründer der Plattform

Trading.de (https://trading.de/) . Beide arbeiten ausschließlich mit ihrer

eigenen Price-Action-Strategie, die sie in den vergangenen Jahren entwickelt und

kontinuierlich verfeinert haben. Ihre Ausbildung richtet sich gezielt an

Berufstätige, die Trading strukturiert, praxisnah und mit klaren Regeln erlernen

möchten.



Bevor sie Trading.de gründeten, sammelten Witzel und Rong selbst umfangreiche

Erfahrungen in der Szene, auch mit überteuerten und wenig persönlichen Kursen.

Aus dieser Erfahrung entstand der Wunsch, ein transparentes, umsetzbares

Ausbildungssystem zu schaffen.



